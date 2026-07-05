प्रतापगढ़ में हत्या से सनसनी, मजदूरी को लेकर हुआ झगड़ा, तो मिस्त्री ने मकान मालिक को बैट से पीट-पीटकर मार डाला

कहासुनी के बाद मकान मालिक पर हमला

जानकारी के मुताबाकि, अंतू थाना क्षेत्र के बघुमार निवासी राम मिलन गुप्ता दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे. एक महीने पहले वह घर आए थे. घर से कुछ दूर स्थित चमनगंज बाजार में मकान का निर्माण करा रहे थे. शनिवार रात करीब 9:30 बजे मजदूरी के भुगतान को लेकर राजमिस्त्री राजा राम और उसके दो साथियों से उनकी बहस हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने 55 वर्षीय राम मिलन पर क्रिकेट बैट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए.