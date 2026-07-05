प्रतापगढ़ में हत्या से सनसनी, मजदूरी को लेकर हुआ झगड़ा, तो मिस्त्री ने मकान मालिक को बैट से पीट-पीटकर मार डाला

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Pratapgarh Crime News: प्रतापगढ़ के अंतू कोतवाली के चमनपुर गांव से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक राजमिस्त्री की मजदूरी के भुगतान को लेकर मकान मालिक से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि राजमिस्त्री और उसके दो साथियों ने मकान मालिक को बैट से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. यह घटना शनिवार रात की है.
कहासुनी के बाद मकान मालिक पर हमला
जानकारी के मुताबाकि, अंतू थाना क्षेत्र के बघुमार निवासी राम मिलन गुप्ता दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे. एक महीने पहले वह घर आए थे. घर से कुछ दूर स्थित चमनगंज बाजार में मकान का निर्माण करा रहे थे. शनिवार रात करीब 9:30 बजे मजदूरी के भुगतान को लेकर राजमिस्त्री राजा राम और उसके दो साथियों से उनकी बहस हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने 55 वर्षीय राम मिलन पर क्रिकेट बैट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
आरोप है कि तीनों आरोपी शराब के नशे में थे. इस घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की सूचना पर परिजनों में चीख पुकार मच गई. वहीं मामले की सूचना मिलते ही एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जहां निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
क्या बोले सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा?
आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि घटना का सही कारण नहीं पता चल सका है. तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
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