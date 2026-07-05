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प्रतापगढ़ में हत्या से सनसनी, मजदूरी को लेकर हुआ झगड़ा, तो मिस्त्री ने मकान मालिक को बैट से पीट-पीटकर मार डाला

Pratapgarh Crime News: प्रतापगढ़ में मजदूरी को लेकर विवाद होने पर राजमिस्त्री ने मकान मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद वह मौके से फरार हो गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 05, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:40 AM IST
प्रतापगढ़ में हत्या से सनसनी, मजदूरी को लेकर हुआ झगड़ा, तो मिस्त्री ने मकान मालिक को बैट से पीट-पीटकर मार डाला
Image Credit: Pratapgarh Crime NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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