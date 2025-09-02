गुलशन यादव की बढ़ीं मुश्किलें, सपा कार्यवाहक जिलाध्यक्ष पर 1 लाख का इनाम, 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2905672
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

गुलशन यादव की बढ़ीं मुश्किलें, सपा कार्यवाहक जिलाध्यक्ष पर 1 लाख का इनाम, 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. पुलिस ने गुलशन यादव पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pratapgarh News
Pratapgarh News

प्रतापगढ़ न्यूज: यूपी के प्रतापगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. सपा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं.  गुलशन यादव पर पुलिस ने 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है. गुलशन यादव पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 53 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो प्रतापगढ़ और प्रयागराज के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं.

एक साल से फरार हैं गुलशन यादव, अब तक 7 करोड़ की संपत्ति जब्त
एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के संस्तुति पर एडीजी ने सपा नेता और जिला अध्यक्ष गुलशन यादव पर 1 लाख का ईनाम घोषित किया है. एक साल से फरार चल रहे गुलशन यादव की 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अब तक कुर्क किया जा चुका है. कुंडा से राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं.

कौन हैं गुलशन यादव?
गुलन यादव प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर के मऊदारा गांव के रहने वाले हैं. समाजवादी पार्टी से करीब एक दशक से ज्यादा समय से वह जुड़े हुए हैं. उनको सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है. वह अभी प्रतापगढ़ में सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भी हैं. साल 2022  में उन्होंने कुंडा विभानसभा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ सपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन उनको हार का सामन करना पड़ा था. सपा नेता के खिलाफ 50 से ज्‍यादा मुकदमे दर्ज हैं. बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब गुलशन यादव को राजा भैया का करीबी माना जाता था लेकिन वक्त और सियासत ने ऐसी करवट ली कि जो कभी साथ थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए. विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें - लंबे-बिखरे बाल, बदन पर नहीं कपड़े, मेरठ में दो युवक सुनसान रास्तों पर महिलाओं और लड़कियों को बना रहे शिकार

 

TAGS

Pratapgarh News

Trending news

jaunpur news
जौनपुर में चला स्वास्थ्य विभाग का हंटर, सीज चौराहा स्थित अवैध अस्पताल को किया सील
Pratapgarh News
गुलशन यादव की बढ़ीं मुश्किलें, सपा कार्यवाहक जिलाध्यक्ष पर 1 लाख का इनाम
Saharanpur news
सहारनपुर में हाफ एनकाउंटर, तीन शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक फरार
Pithoragarh News
पिथौरागढ़ में NHPC के पावर हाउस की टनल का मुहाना बंद, अभी भी टनल में फंसे 11 लोग
Lucknow news
फ्लैट की नौवीं मंजिल से कूदी पैरामेडिकल की छात्रा, मौत...डिप्रेशन का चल रहा था इलाज
Hapur Accident
बाइक-स्कूटी को उड़ाते हुए निकली तेज रफ्तार गाड़ी, हादसे में पिता-पुत्र समेत 3 की मौत
prayagraj news
संगमनगरी में वायरल फीवर का प्रकोप, रोजाना 300 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्‍पताल
noida flood
नोएडा में आखिर क्‍यों सताने लगा बाढ़ का खतरा? मकानों को कराया जा रहा खाली
Kushinagar latest News
कमरे में प्रेमी संग पत्नी, पति ने बाहर जड़ा ताला, मौके पर पहुंची पुलिस भी रह गई दंग
kanpur latest news
इटावा में कांग्रेस, भाजपा आमने-सामने, कांग्रेसियों पर पथराव का आरोप, कई हिरासत में
;