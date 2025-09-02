गुलशन यादव की बढ़ीं मुश्किलें, सपा कार्यवाहक जिलाध्यक्ष पर 1 लाख का इनाम, 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त

प्रतापगढ़ न्यूज: यूपी के प्रतापगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. सपा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं. गुलशन यादव पर पुलिस ने 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है. गुलशन यादव पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 53 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो प्रतापगढ़ और प्रयागराज के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं.

एक साल से फरार हैं गुलशन यादव, अब तक 7 करोड़ की संपत्ति जब्त

एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के संस्तुति पर एडीजी ने सपा नेता और जिला अध्यक्ष गुलशन यादव पर 1 लाख का ईनाम घोषित किया है. एक साल से फरार चल रहे गुलशन यादव की 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अब तक कुर्क किया जा चुका है. कुंडा से राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं.

कौन हैं गुलशन यादव?

गुलन यादव प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर के मऊदारा गांव के रहने वाले हैं. समाजवादी पार्टी से करीब एक दशक से ज्यादा समय से वह जुड़े हुए हैं. उनको सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है. वह अभी प्रतापगढ़ में सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भी हैं. साल 2022 में उन्होंने कुंडा विभानसभा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ सपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन उनको हार का सामन करना पड़ा था. सपा नेता के खिलाफ 50 से ज्‍यादा मुकदमे दर्ज हैं. बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब गुलशन यादव को राजा भैया का करीबी माना जाता था लेकिन वक्त और सियासत ने ऐसी करवट ली कि जो कभी साथ थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए. विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली थी.

