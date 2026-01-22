Advertisement
प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह की 44 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत तगड़ा एक्शन देखने को मिला है. जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने 44 लाख की संपत्ति के कुर्की के आदेश जारी किए हैं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:45 AM IST
Pratapgarh News
Pratapgarh News

प्रतापगढ़: यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस का अपराध के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत तगड़ा एक्शन देखने को मिला है. जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने 44 लाख की संपत्ति के कुर्की के आदेश जारी किए हैं. 

44 लाख की कुर्क होगी संपत्ति
ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर पर 9 मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें गैंगस्टर, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट जैसे गंभीर धाराओं के केस भी शामिल हैं. कुछ दिनों पहले ही ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह जेल से छूट कर बाहर आए थे. प्रतापगढ़ के चर्चित बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर कड़ा एक्शन हुआ है. ब्लॉक प्रमुख पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने 44 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए है. 

गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने यह कार्रवाई किया है,वही मजिस्ट्रेट ने ब्लॉक प्रमुख की 1 कार,2 बाइक,1 फोर्ड इंडीवर कार,1 फोर्स गोरखा,1 ट्रैक्टर,2 बुलेट बाइक,1 ओडी कार,कुर्क करने के आदेश जारी किए है,वही इसकी कीमत करीब 44 लाख 34 हजार रुपए बताई गई है,वही ब्लॉक प्रमुख पर बीते 21 जून को दो सगे भाइयों को गोली मारने का आरोप लगा था,जिसके बाद ब्लॉक पर जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था.

26 जुलाई को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
26 जुलाई को पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख को लखनऊ से गिरफ्तार किया था,जिसके बाद पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख सुशील को रिमांड पर लेते हुए ड्रग्स भी बरामद किया था,पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया था. 4 दिन पहले ब्लॉक प्रमुख कई महीने जेल में रहने के बाद जेल से रिहा हो गए थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी प्रमुख को राहत ना मिल सकी. पुलिस प्रशासन ने अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई शुरू कर दिया. जिसके बाद 44 लाख का 9 लग्जरी वाहन कुर्क के आदेश दिए गए.

