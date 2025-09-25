Advertisement
Pratapgarh News : प्रतापगढ़ में ड्रग्स का सबसे बड़ा खुलासा, पांच करोड़ की एमडी ड्रग्स संग दो तस्कर गिरफ्तार

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए  दो तस्करों को 501.01 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा. बरामद ड्रग्स की कीमत पांच करोड़ रुपये है, जो जिले की अब तक की सबसे बड़ी खेप है

Sep 25, 2025, 01:20 PM IST
Pratapgarh/Sunil Yadav: प्रतापगढ़ जिले से नशे के कारोबार से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है. आसपुर देवसरा पुलिस ने छापेमारी कर दो युवकों को 501.01 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है. बरामद ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब पांच करोड़ रुपये आंकी गई है. यह खेप प्रतापगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है.

क्या है पूरा मामला 
पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने प्रेसवार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गजरिया पट्टी निवासी आशीष और बीरमऊ कंधई निवासी शिवम के रूप में हुई है. दोनों लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय थे. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर उन्हें पकड़ लिया . आरोपियों के पास से 501.01 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत
बरामद एमडी ड्रग्स की मात्रा भले आधा किलो से थोड़ी अधिक है, लेकिन इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये है. यही कारण है कि इस खेप को जिले की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी माना जा रहा है.  पुलिस के अनुसार एमडी ड्रग्स को नशेड़ियों के बीच "पार्टी ड्रग" के रूप में तेजी से खपाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रेट बेहद ऊंचा है.

पुलिस की बड़ी सफलता
एसपी दीपक भूकर ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में यह सफलता हाथ लगी है. पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क और सप्लाई चैन की भी जानकारी जुटा रही है.  जांच में यह भी सामने आ सकता है कि इनका कनेक्शन प्रदेश के बाहर या अंतरराज्यीय गिरोहों से है.

इतिहास की सबसे बड़ी खेप
प्रतापगढ़ जिले में अब तक इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी ऊंची कीमत की ड्रग्स कभी बरामद नहीं हुई थी. इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने दावा किया है कि नशे के कारोबार पर कड़ी नजर रखी जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

Pratapgarh News

;