हिंदू बंटेंगे तो कटेंगे.... स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान

Praveen Togadia on Swami Avimukteshwarananda: प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान सामने आया है. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि वह पूरी घटना को लेकर बेहद दुखी हैं और यह स्थिति हिंदू समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है. ​प्रवीण तोगड़िया ने दो टूक कहा कि “हिंदू अगर आपस में बंटेंगे तो कटेंगे, इसलिए समाज की एकता आज सबसे बड़ी जरूरत है.

भदोही पहुंचे प्रवीण तोगड़िया

अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया भदोही पहुंचे थे. इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि प्रयागराज संगम स्नान से जुड़ी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है. लोग सवाल कर रहे हैं और इस विवाद से हिंदू समाज की छवि को भी ठेस पहुंच रही है. उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार, उन्हें किसी शंकराचार्य या किसी महंत को सुझाव देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दोनों ही पूजनीय संत हैं.

संत समाज में टकराव पीड़ादायक

इसके बावजूद एक सामान्य हिंदू के रूप में वे प्रार्थना करते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और महंत योगी आदित्यनाथ मिलकर इस विवाद को शांत करें. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि संत समाज के बीच किसी भी तरह का टकराव आम हिंदुओं के लिए पीड़ादायक होता है और इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा होती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आपसी संवाद और समझदारी से ही इस तरह के मामलों का समाधान संभव है.

दोनों संत मिलकर निकाल लेंगे रास्ता

प्रवीण तोगड़िया ने उम्मीद जताई कि दोनों पूजनीय संत मिलकर हिंदू एकता, सम्मान और धार्मिक परंपराओं की रक्षा का रास्ता स्वयं निकालेंगे. प्रवीण तोगड़िया का यह बयान हिंदू समाज को एकजुट रहने और शांति बनाए रखने की अपील के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान करने जा रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने संगम नोज के पास रोक दिया था. इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुयायियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी. पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं.

मेला प्रशासन ने भेजा है नो​टिस

वहीं, प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है. यह नोटिस माघ मेले में लगे उनके शिविर के बोर्ड पर नाम के साथ “शंकराचार्य” लिखे जाने को लेकर भेजा गया है. मेला प्रशासन का कहना है कि यह कृत्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है.

शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने क्या कहा?

इस मामले में द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि शिखा का अपमान नहीं किया जा सकता है. शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने आगे कहा ये सत्ता का अहंकार है. सत्ता हमेशा नहीं रहती है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. उन्होंने गंगा स्नान में अवरोध उत्पन्न करने को गौ हत्या के पाप के बराबर बताया. शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने कहा कि शास्त्र कहते हैं कि गंगा स्नान से रोकने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है.

