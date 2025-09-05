Prayagraj News: बाल तस्करी मामले में बड़ा एक्शन, ठेकेदार और उसके साथियों के खिलाफ FIR, जानें सीमांचल एक्सप्रेस से कैसे मिले मासूम?

Prayagraj News: प्रयागराज से बड़ी खबर है. यहां सीमांचल एक्सप्रेस से नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू हुआ है. इस मामले में 48 घंटे की गहन जांच पड़ताल के बाद बड़ा एक्शन हुआ है. किशोर न्याय अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है. फरार ठेकेदार और उसके अन्य साथियों के खिलाफ जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है.

कहां जा रहे थे बच्चे?

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को इस मामले की जांच सौंपी जाएगी. बताया जा रहा है कि बाल मजदूरी के लिए बच्चों को बिहार से दिल्ली ले जाया जा रहा था. मंगलवार को जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने रेस्क्यू किया था. दस नाबालिग बच्चों को सीमांचल एक्सप्रेस के पीछे वाले कोच से रेस्क्यू किया गया था.

जांच पड़ताल के बाद एक्शन

अभी नाबालिग बच्चों को चाइल्ड लाइन में रखा गया है. शुक्रवार को बच्चों को परिजनों को सौंपा जा सकता है. अभी तक की जांच में पता चला है कि बाल मजदूरी के लिए बच्चों को ले जाया जा रहा था. अभिभावकों को ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर लिखित आश्वासन, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज देने होंगे. अगर समिति को लगेगा कि बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो संबंधित जिले की समिति निगरानी के साथ बच्चों को सौंप देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल, मंगलवार को चाइल्ड लाइन रेलवे की कोऑर्डिनेटर अंजली शुक्ला की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ टीम ने सीमांचल एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर चेकिंग की गई. इस दौरान ट्रेन के पीछे के कोच में 15 बच्चे मिले. जिनमें 5 बालिग थे. जिन्हें छोड़ दिया गया. अन्य 10 बच्चों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें: बाराबंकी में ABVP छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में सीएम योगी का बड़ा एक्‍शन, दारोगा समेत चार पुलिसकर्मियों पर ग‍िरी गाज