Explainer: 25 फीट गहरा गड्ढा, बारिश और लापरवाही... कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई स्वामी नारायण मंदिर की इमारत?

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Prayagraj News : संगम नगरी प्रयागराज में देर रात एक ऐसा हादसा हुआ, जार्जटाउन इलाके में केपी कॉलेज के सामने स्थित प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर परिसर का एक बड़ा हिस्सा अचानक जोरदार धमाके के साथ ढह गया. देखते ही देखते मंदिर के करीब 12 कमरे मलबे में तब्दील हो गए. हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था, इसलिए बड़ी जनहानि टल गई. लेकिन इस घटना ने सिर्फ मंदिर की इमारत की मजबूती पर सवाल नहीं खड़े किए हैं, बल्कि आसपास की रिहाइशी और व्यावसायिक इमारतों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है.
इस हादसे को समझने के लिए सबसे अहम बात है वह करीब 25 फीट गहरा गड्ढा, जिसकी खुदाई मंदिर परिसर से सटी जमीन पर की जा रही थी. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इतनी गहरी खुदाई के बावजूद मिट्टी को खिसकने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए. इसी बीच बारिश ने स्थिति को और गंभीर बना दिया. ऐसे में सवाल है कि आखिर जमीन के नीचे ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई?
25 फीट की खुदाई बनी सबसे बड़ा खतरा
किसी भी इमारत के बिल्कुल बगल में अगर बहुत गहरी खुदाई की जाती है तो सबसे बड़ा खतरा उसकी नींव को होता है. मंदिर के पास भी करीब 25 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था. इतनी गहराई तक खुदाई होने पर आसपास की जमीन का प्राकृतिक सहारा कम हो जाता है. अगर खुदाई वाली जगह की मिट्टी को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा दीवार या दूसरे जरूरी इंतजाम न किए जाएं तो आसपास की जमीन खिसक सकती है.
यही वजह है कि गहरी खुदाई वाले निर्माण स्थल पर सुरक्षा बेहद जरूरी होती है. खासकर तब, जब उसके ठीक बगल में पहले से बनी इमारत मौजूद हो. स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर की इमारत भी इसी खुदाई वाली जगह से सटी हुई थी. ऐसे में जमीन के दबाव में बदलाव का सीधा असर मंदिर की नींव पर पड़ सकता था.
इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए
अगर किसी मकान की नींव के बिल्कुल पास से मिट्टी निकाल दी जाए और उस मिट्टी को रोकने के लिए कोई मजबूत सहारा न दिया जाए, तो नींव के नीचे की जमीन कमजोर हो सकती है. इसके बाद दीवारों पर दबाव बढ़ता है और पूरी संरचना के गिरने का खतरा पैदा हो जाता है.
बारिश ने कमजोर जमीन को और बनाया खतरनाक
प्रयागराज में इन दिनों बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है. लगातार बारिश का पानी जमीन के भीतर पहुंचता है. इससे मिट्टी में नमी बढ़ती है और कई जगह उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है. ऐसे में पहले से गहरी खुदाई वाली जगह पर खतरा और बढ़ जाता है. मंदिर परिसर के पास गहरा गड्ढा, उसके आसपास की मिट्टी और बारिश इन तीनों परिस्थितियों ने मिलकर जमीन को अस्थिर करने का काम किया हो सकता है. अगर खुदाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी, तो बारिश ने उस कमजोरी को और बढ़ा दिया होगा.
यही कारण है कि किसी निर्माण स्थल पर केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होता कि गड्ढा कितना गहरा है. यह भी देखना जरूरी होता है कि मिट्टी किस तरह की है, आसपास की इमारत कितनी पुरानी है, उसकी नींव कितनी गहराई तक है और बारिश या पानी का जमीन पर क्या असर पड़ रहा है.
अचानक नहीं गिरती इमारत, पहले जमीन देती है संकेत
ऐसे हादसों में अक्सर सवाल उठता है कि इतनी बड़ी इमारत अचानक कैसे गिर गई? दरअसल, किसी भी संरचना के ढहने से पहले उसकी नींव और आसपास की जमीन में बदलाव शुरू हो सकता है. दीवारों में दरारें आना, फर्श का बैठना, दरवाजे-खिड़कियों का ठीक से बंद न होना या जमीन में धंसाव जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं. हालांकि इस मामले में हादसे से पहले वास्तव में कौन-कौन से संकेत मौजूद थे, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी. लेकिन इतना साफ है कि 25 फीट की खुदाई के बिल्कुल पास मौजूद किसी पुरानी या मौजूदा इमारत के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी थी.
स्थानीय लोगों का कहना है कि
अगर समय रहते खुदाई वाली जगह पर मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाती और आसपास की जमीन को सहारा दिया जाता तो खतरा कम किया जा सकता था. अब जांच का अहम हिस्सा यही होगा कि निर्माण स्थल पर तय सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था या नहीं.
सिर्फ मंदिर नहीं, आसपास के मकानों पर भी खतरा
इस हादसे के बाद सबसे बड़ी चिंता केवल मंदिर की क्षतिग्रस्त इमारत को लेकर नहीं है. असली खतरा उन मकानों और व्यावसायिक इमारतों को लेकर है, जो इस गहरी खुदाई के आसपास मौजूद हैं. जब किसी जगह की जमीन का एक बड़ा हिस्सा गहराई तक खोदा जाता है तो उसका असर सिर्फ उसी प्लॉट तक सीमित नहीं रहता. आसपास की मिट्टी पर भी दबाव बदल सकता है. अगर जमीन खिसकती है तो पास बनी इमारतों की नींव प्रभावित हो सकती है.
यही वजह है कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों के बीच डर का माहौल है. उन्हें आशंका है कि कहीं आसपास की दूसरी इमारतों में भी दरार या धंसाव की स्थिति न पैदा हो जाए. ऐसे में प्रशासन के लिए जरूरी है कि आसपास की सभी इमारतों की सुरक्षा की जांच कराई जाए और खतरा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए.
दूसरी तरफ प्रयागराज में बढ़ता जलस्तर भी चिंता बढ़ा रहा है
मंदिर हादसे के बीच प्रयागराज में एक दूसरी बड़ी चुनौती भी सामने है. गंगा और यमुना का जलस्तर फिर तेजी से बढ़ने लगा है. पिछले 12 घंटे में गंगा का जलस्तर करीब 96 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि यमुना का जलस्तर करीब 103 सेंटीमीटर ऊपर गया है. नदियों के बढ़ते पानी का असर संगम और आसपास के तटवर्ती इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है. जिन सड़कों और घाटों से पानी नीचे चला गया था, वहां दोबारा पानी पहुंचने लगा है. कई जगह फिर से नावें चलने लगी हैं.
नाविकों के लिए भी बढ़ी मुश्किल
बढ़ते जलस्तर का सीधा असर नाव चलाने वालों पर भी पड़ा है. नाविक अंकित कुमार निषाद के मुताबिक पानी काफी बढ़ गया है और नाव चलाने में परेशानी हो रही है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रयागराज में इस समय जमीन और पानी दोनों तरफ से चुनौती बनी हुई है. एक तरफ गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के एक घनी आबादी वाले इलाके में गहरी खुदाई के कारण बड़ा हादसा हो गया है.
हादसे ने निर्माण सुरक्षा पर बड़ा सवाल
स्वामी नारायण मंदिर परिसर का हिस्सा गिरने की घटना को केवल एक इमारत के गिरने के तौर पर देखना सही नहीं होगा. यह शहरों में होने वाले निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल है. जब किसी घनी आबादी वाले इलाके में गहरी खुदाई होती है तो निर्माण करने वाले की जिम्मेदारी केवल अपनी जमीन तक सीमित नहीं रहती. उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उसके निर्माण कार्य से पड़ोसी मकानों, दुकानों, मंदिरों या दूसरी संरचनाओं को नुकसान न पहुंचे.
अगर जांच में यह सामने आता है कि जरूरी सुरक्षा उपायों के बिना इतनी गहरी खुदाई की गई, तो यह गंभीर लापरवाही का मामला हो सकता है. प्रशासन को यह भी देखना होगा कि निर्माण स्थल की निगरानी किस स्तर पर हुई और क्या संबंधित अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था.
अब जांच से सामने आएगी हादसे की असली वजह
फिलहाल हादसे की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही साफ होगी. यह पता लगाना जरूरी है कि मंदिर की नींव कितनी गहराई तक थी, उसके पास कितनी दूरी पर खुदाई हुई, खुदाई के दौरान किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और बारिश व पानी का जमीन पर कितना असर पड़ा. साथ ही आसपास की इमारतों की भी तकनीकी जांच जरूरी है. सिर्फ मलबा हटाना इस हादसे का समाधान नहीं है. यह देखना होगा कि जमीन अभी स्थिर है या नहीं और कहीं आसपास की दूसरी इमारतों को भी खतरा तो नहीं है.
एक हादसा, कई बड़े सवाल
प्रयागराज का यह हादसा कई सवाल छोड़ गया है. क्या 25 फीट गहरी खुदाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम थे? क्या आसपास की इमारतों की नींव को ध्यान में रखा गया? क्या बारिश के प्रभाव का आकलन किया गया? क्या निर्माण स्थल की नियमित निगरानी हुई? और सबसे बड़ा सवाल अगर मंदिर परिसर में उस वक्त लोग मौजूद होते तो क्या होता?