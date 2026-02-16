Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3111989
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

अविमुक्तेश्वरानंद मामले में प्रयागराज से बड़ी खबर, ACJM कोर्ट ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश

Prayagraj News: प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वाली घटना के मामले पर ACJM कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 16, 2026, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अविमुक्तेश्वरानंद मामले में प्रयागराज से बड़ी खबर, ACJM कोर्ट ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश

दीपेश कुमार/प्रयागराज: माघ मेला–2026 के दौरान मौनी अमावस्या (18 जनवरी) को कथित रूप से धार्मिक यात्रा रोके जाने और हिंसा की घटना अब न्यायालय तक पहुंच गई है. प्रयागराज की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत (कक्ष संख्या–5) ने मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए इसे सीधे परिवाद (Complaint Case) के रूप में पंजीकृत कर लिया है. 

कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त माना
न्यायालय ने उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की उपस्थिति और अभिलेखों को प्रथमदृष्टया पर्याप्त माना. अदालत ने कहा कि जब घायल पक्ष, चिकित्सीय साक्ष्य और गवाह मौजूद हैं, तो अलग से पुलिस विवेचना की आवश्यकता नहीं है और मामले की सुनवाई सीधे न्यायालय में होगी. 

भगवान श्रीकृष्ण भी वादी
यह प्रकरण इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि धार्मिक अधिकारों के संरक्षण का हवाला देते हुए मुकदमे में भगवान श्रीकृष्ण (विग्रह स्वरूप) को भी वादी बनाया गया है. भारतीय न्यायिक परंपरा में देवता को ‘ज्यूरिस्टिक पर्सन’ मानने के सिद्धांत के तहत उनका प्रतिनिधित्व विधिसम्मत अधिकृत पक्ष द्वारा किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वादी पक्ष के अनुसार, मौनी अमावस्या के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा संगम क्षेत्र में “श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति यात्रा” निकाली जा रही थी. आरोप है कि यात्रा त्रिवेणी मार्ग पर पहुंचते ही एक समूह ने सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध कर दिया. बैरिकेडिंग और भीड़ के कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही बाधित हुई और क्षेत्र में भारी जाम की स्थिति बन गई. 

धक्का-मुक्की और मारपीट का आरोप
वादी का दावा है कि शांतिपूर्ण अनुरोध के बावजूद माहौल तनावपूर्ण हो गया और कथित रूप से धक्का-मुक्की के बाद मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि वादी का गला दबाने का प्रयास किया गया, ऊंचाई से कठोर वस्तु फेंकी गई जिससे सिर में चोट लगी, और कई अन्य सहयोगी भी घायल हुए. बाद में चिकित्सकीय परीक्षण में चोटों का उल्लेख बताया गया है. 

वादी पक्ष का कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद न्यायालय की शरण ली गई. अदालत ने अब वादी के बयान दर्ज करने की अगली तारीख तय कर दी है. 

मामला अब न्यायालयीय परीक्षण के रूप में आगे बढ़ेगा, जिस पर धार्मिक, कानूनी और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कई सवालों की नजर रहेगी. 

ये भी पढ़ें: शंकराचार्य संगम में स्नान करें.. अविमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अपील, बोले- ... बात भी करूंगा

ये भी पढ़ें: अगर वो शंकराचार्य थे तो आपने क्यों किया था लाठीचार्ज- अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सीएम योगी ने सपा को दिखाया आईना

TAGS

prayagraj latest newsAvimukteshwaranand Saraswati

Trending news

Meerut News
क्या मेरठ के कारोबारी की पत्नी निकली ISI एजेंट! फर्जी दस्तावेज पर 30 साल से भारत में
prayagraj latest news
अविमुक्तेश्वरानंद मामले में बड़ी खबर, ACJM कोर्ट ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश
Jhansi News
शादी के 5 दिन पहले मंगेतर से बनाए संबंध, अफेयर का पता लगते ही दूल्हे ने दी जान
sir in up
UP के मतदाताओं के लिए राहत की खबर, SIR प्रक्रिया का समय एक महीने के लिए और बढ़ा
Uttarakhand
पहाड़ों से उड़ी उम्मीदों की पतंग.. अब सिर्फ गांव नहीं, एडवेंचर हब बन रहा है कपकोट
Holi 2026
3 या 4 मार्च कब है होली? रंगों के त्योहार पर लगा 'ग्रहण', दूर कर लें कंफ्यूजन
Akhilesh Yadav
किसानों और युवाओं पर बड़ा दांव लगाएगी सपा, दादरी से अखिलेश यादव बजाएंगे चुनावी बिगुल
UP board exam
UP Board Exam: 18 फरवरी से शुरू होगा 'एग्जाम का महाकुंभ', जानें यूपी बोर्ड की तैयारी
Bareilly News
बरेली की 166 वी विश्व प्रसिद्ध राम बारात की तारीख तय; देशभर से जुटेंगे श्रद्धालु
prayagraj news
किन्नर शंकराचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा! हिमांगी सखी की नियुक्ति को दी चुनौती