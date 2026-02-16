अविमुक्तेश्वरानंद मामले में प्रयागराज से बड़ी खबर, ACJM कोर्ट ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश

दीपेश कुमार/प्रयागराज: माघ मेला–2026 के दौरान मौनी अमावस्या (18 जनवरी) को कथित रूप से धार्मिक यात्रा रोके जाने और हिंसा की घटना अब न्यायालय तक पहुंच गई है. प्रयागराज की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत (कक्ष संख्या–5) ने मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए इसे सीधे परिवाद (Complaint Case) के रूप में पंजीकृत कर लिया है.

कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त माना

न्यायालय ने उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की उपस्थिति और अभिलेखों को प्रथमदृष्टया पर्याप्त माना. अदालत ने कहा कि जब घायल पक्ष, चिकित्सीय साक्ष्य और गवाह मौजूद हैं, तो अलग से पुलिस विवेचना की आवश्यकता नहीं है और मामले की सुनवाई सीधे न्यायालय में होगी.

भगवान श्रीकृष्ण भी वादी

यह प्रकरण इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि धार्मिक अधिकारों के संरक्षण का हवाला देते हुए मुकदमे में भगवान श्रीकृष्ण (विग्रह स्वरूप) को भी वादी बनाया गया है. भारतीय न्यायिक परंपरा में देवता को ‘ज्यूरिस्टिक पर्सन’ मानने के सिद्धांत के तहत उनका प्रतिनिधित्व विधिसम्मत अधिकृत पक्ष द्वारा किया जा रहा है.

वादी पक्ष के अनुसार, मौनी अमावस्या के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा संगम क्षेत्र में “श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति यात्रा” निकाली जा रही थी. आरोप है कि यात्रा त्रिवेणी मार्ग पर पहुंचते ही एक समूह ने सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध कर दिया. बैरिकेडिंग और भीड़ के कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही बाधित हुई और क्षेत्र में भारी जाम की स्थिति बन गई.

धक्का-मुक्की और मारपीट का आरोप

वादी का दावा है कि शांतिपूर्ण अनुरोध के बावजूद माहौल तनावपूर्ण हो गया और कथित रूप से धक्का-मुक्की के बाद मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि वादी का गला दबाने का प्रयास किया गया, ऊंचाई से कठोर वस्तु फेंकी गई जिससे सिर में चोट लगी, और कई अन्य सहयोगी भी घायल हुए. बाद में चिकित्सकीय परीक्षण में चोटों का उल्लेख बताया गया है.

वादी पक्ष का कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद न्यायालय की शरण ली गई. अदालत ने अब वादी के बयान दर्ज करने की अगली तारीख तय कर दी है.

मामला अब न्यायालयीय परीक्षण के रूप में आगे बढ़ेगा, जिस पर धार्मिक, कानूनी और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कई सवालों की नजर रहेगी.

