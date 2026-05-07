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प्रयागराज आलोपीबाग उपचुनाव भाजपा ने फिर जीता, सचिन मिश्रा ने 1093 वोट पाकर विरोधियों को हराया

Prayagraj By Election: प्रयागराज आलोपीबाग वार्ड संख्या 48 का उपचुनाव बीजेपी ने फिर जीत लिया है. बीजेपी प्रत्याशी सचिन मिश्रा ने 1093 वोट हासिल कर उपचुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों को करारी मात दी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 07, 2026, 01:26 PM IST
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प्रयागराज आलोपीबाग उपचुनाव
प्रयागराज आलोपीबाग उपचुनाव

Prayagraj: प्रयागराज नगर निगम के अलोपीबाग वार्ड-48 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी सीट बरकरार रखी है. भाजपा प्रत्याशी सचिन मिश्रा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार संतोष गुप्ता को हराकर जीत दर्ज की. मतगणना पूरी होने के बाद घोषित परिणामों में सचिन मिश्रा को कुल 1093 वोट मिले, जबकि संतोष गुप्ता को 866 मत प्राप्त हुए. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीप प्रकाश सोनकर 761 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

भाजपा पार्षद उमेश चंद्र मिश्रा के निधन की वजह से हुआ उपचुनाव
यह उपचुनाव भाजपा पार्षद रहे उमेश चंद्र मिश्रा के निधन के बाद कराया गया था. सितंबर 2025 में उनके निधन से वार्ड-48 की सीट रिक्त हो गई थी. भाजपा ने इस सीट पर दिवंगत पार्षद के पुत्र सचिन मिश्रा को उम्मीदवार बनाया था. चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने इसे सहानुभूति और विकास के मुद्दों से जोड़कर जनता के बीच रखा, जिसका असर मतदान परिणामों में भी दिखाई दिया. 

5 मई को हुआ था उपचुनाव
वार्ड में मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ था. सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक पांच मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए. चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान के व्यापक इंतजाम किए गए थे. हर मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों की तैनाती की गई थी. मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और 80 मीटर की परिधि में दुकानें बंद रखी गई थीं 

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उपचुनाव में कुल 12 हजार से ज्यादा मतदाता थे
इस उपचुनाव में कुल 12,324 मतदाता मतदान के पात्र थे. मतदान के लिए महर्षि अरविंद विद्या निकेतन जूनियर हाईस्कूल, संक्रमक चिकित्सालय अल्लापुर, सिंधु विद्या मंदिर अलोपीबाग, नगर पालिका जूनियर हाईस्कूल और संत रविदास प्राथमिक विद्यालय सोहबतियाबाग समेत पांच केंद्र बनाए गए थे. सबसे अधिक मतदाता सिंधु विद्या मंदिर अलोपीबाग के बूथों पर दर्ज किए गए थे. 

कड़ी सुरक्षा के बीच हुई मतगणना
मतगणना बृहस्पतिवार को मुंडेरा सब्जी मंडी में कड़ी सुरक्षा के बीच कराई गई. परिणाम सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बन गया. समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर और नारेबाजी कर जीत का जश्न मनाया. जीत के बाद सचिन मिश्रा ने क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वह अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने और वार्ड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे.

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