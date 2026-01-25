Advertisement
प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात पर सस्पेंस खत्म, खुद कर दिया साफ

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को प्रयागराज के सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं. माघ मेला के सेक्टर-4 में स्थित शंकराचार्य के शिविर में उनके जाने की अटकलें तेज थीं, लेकिन डिप्टी सीएम ने वहां जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:51 PM IST
Prayagraj News/मोहम्मद गुफरान: प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच उपजा विवाद अब केवल प्रशासनिक दायरे तक सीमित नहीं रहा. यह मुद्दा अब सियासत, संत-सम्मान और सरकार की संवेदनशीलता से जुड़ गया है. हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरे देश की निगाहें प्रयागराज पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस टकराव का अंत किस दिशा में जाएगा.

इसी बीच रविवार की शाम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं. माघ मेला के सेक्टर-4 स्थित शंकराचार्य शिविर में उनके संभावित दौरे को लेकर दिनभर चर्चाएं होती रहीं, लेकिन डिप्टी सीएम ने प्रयागराज पहुंचते ही स्थिति स्पष्ट कर दी.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने नहीं जाएंगे डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि वह फिलहाल माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने नहीं जा रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि वह शंकराचार्य से विनती और प्रार्थना करते रहेंगे. डिप्टी सीएम का आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी हो चुका है. सोमवार सुबह 9:10 बजे वह सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण करेंगे, इसके बाद परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. सोमवार शाम लगभग 3 बजे तक वह प्रयागराज में मौजूद रहेंगे.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा?
इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा. मैं प्रार्थना कर सकता हूं, चरणों में शीश झुका सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं. पहले भी किया है और आगे भी करता रहूंगा. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी संगम में स्नान कर एक बड़ा और सकारात्मक संदेश दें, यही मेरी प्रार्थना है.

पहले भी डीप्टी सीएम कर चुके हैं विरोध खत्म करने का निवेदन
उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि संतों के साथ कथित अभद्रता के मामलों की गहन जांच कराई जाएगी और दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी. इससे पहले भी डिप्टी सीएम कह चुके हैं कि भाजपा का संस्कार किसी भी संत का अनादर करने का नहीं है. उन्होंने शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे विरोध समाप्त करने और संगम स्नान करने का अनुरोध किया था.

सीएम और डीप्टी सीएम के रवैया बना चर्चाओं का केंद्र
गौरतलब है कि माघ मेले के तीसरे प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या (18 जनवरी) के दिन प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद सामने आया था. इस मामले में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख सख्त माना जा रहा है, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रवैया अपेक्षाकृत नरम दिखाई दे रहा है.  डिप्टी सीएम के इस मुद्दे पर लगातार दिए जा रहे बयानों से साफ है कि सरकार के भीतर भी इस विवाद को लेकर अलग-अलग रणनीति पर चर्चा हो रही है, जिससे यह मामला अब धार्मिक के साथ-साथ राजनीतिक रंग भी ले चुका है.

