आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर जानलेवा हमला, ट्रेन में ऐसे बचाई अपनी जान; फिर लगा अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप

Ashutosh Brahmachari News: रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जाते वक्त आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है. ये घटना फतेहपुर और कौशांबी जिले के सिराथू रेलवे स्टेशन के बीच घटी है. बताया जा रहा है कि उनपर धारदार हथियार से हमला किया गया. इस हमले से उन्हें काफी चोटें आई हैं. हमलावर ने उनके नाक पर धारदार हथियार से वार किया था. उनके शरीर पर कई जगह गहरे घाव बन गए हैं.

प्रयागराज जाते वक्त आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला

जैसे हमलावर ने उनपर हमला किया, वह तुरंत उससे भिड़ गए. फिर ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर आशुतोष महाराज ने अपनी जान बचाई है. अब वह लहूलुहान हालत में प्रयागराज पहुंचे हैं. उनकी हालत खतरे से बाहर है. श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के मुख्य वादी पर हमले से सनसनी फैल गई है.

क्यों हुआ आशुतोष महाराज पर हमला?

एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आशुतोष महाराज ने बताया है कि हमलावर उनकी नाक काटना चाहता था. इतना ही नहीं उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हमले की साजिश रचने का शक जताया है. फिलहाल वह मेडिकल के लिए अस्पताल जा रहे हैं. आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रयागराज जीआरपी में तहरीर दी. उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत अन्य लोगों को साजिशकर्ता बताया है.

अविमक्तेश्वरानंद पर लगाए थे संगीन आरोप

आपको बता दें, आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इसके बाद उन्होंने इस मामले में अविमक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ केस दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से युवा बटुकों (धार्मिक छात्रों) को लाया गया और आश्रमों में उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया. इतना ही नहीं प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनपर कई गंभीर आरोप लगाए थे.

इस दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने एक आश्रम में गलत व्यवहार का दावा किया और कई लोगों के नामों का जिक्र भी किया था. जिन्हें उन्होंने आरोपी बताया. ब्रह्मचारी ने कहा था कि जो लोग गंगा मां को गंदा कहते हैं, वे गंगा में नहा नहीं सकते.

