Prayagraj News: संगम नगरी में गरजेगा 'बाबा' का बुलडोजर, 99 घरों और दुकानों पर लगे लाल निशान, डर के साये में लोग

Bulldozer Action in Prayagraj: प्रयागराज के नई झूंसी बाजार के 99 घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है. संगम नगरी के 99 घरों और बाजार की दुकानों के बाहर लाल क्रॉस निशान लगाए गए हैं. घर और दुकानों के बाहर लगे लाल निशान से यहां के रहने वाले डरे और सहमे हुए हैं. आरोप है कि यहां सेना की जमीन पर अतिक्रमण करके दुकान और मकान बनाए गए हैं.

घरों और दुकानों के बाहर लाल निशान

अब सेना की तरफ से बाकायदा इन घरों और दुकानों के बाहर लाल निशान लगा दिए गए हैं. ये लाल निशान यहां रहने वाले करीब 300 परिवारों के सिर से छत छिनने का संकेत देने लगे हैं. रक्षा संपदा विभाग की ओर से यहां के घरों और दुकानों पर लाल निशान लगा कर अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस दिया है. जिसमें अतिक्रमण करने वालों को जवाब देने के लिए 16 और 19 सितंबर को रक्षा संपदा कार्यालय बुलाया गया है.

अवैध तरीके से हुआ ये निर्माण

प्रयागराज के शहरी इलाके से गंगा पार के नई झूंसी बाजार के 99 घरों और दुकानों के बाहर लाल निशान लगाए गए हैं. जिन घरों पर लाल निशान लगे हैं, उन लोगों का कहना है कि रक्षा संपदा विभाग की तरफ से ये लाल निशान लगाए गए हैं. पूछने पर सेना के लोगों ने कहा कि ये उनकी जमीन है. कब्जा करके अवैध तरीके से ये निर्माण किए गए हैं. एक्शन की जद में यहां रहने वाले शिव शंकर गुप्ता और दीपचंद्र गुप्ता की दुकान और मकान भी आई है.

बाजार सन्नाटे में तब्दील

स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी तीसरी पीढ़ी यहां रहती है. घर के साथ सालों से पहले दुकान बनी, कोई भी रोकने और टोकने नहीं आया, लेकिन अचानक अब उनके सिर से छत छीना जा रहा है. वह आखिर रहने के लिए कहां जाएंगे. घर छिनने की खबर सुनने के बाद से यहां के ज्यादातर लोग डरे-सहमे हैं. कई दुकानों और घरों में ताले लगे हैं. बाजार में भी अब पहले जैसी रौनक नहीं दिख रही है. सीधे तौर पर कहें तो सेना के लाल निशान ने इस बाजार को सन्नाटे में तब्दील कर दिया है.

