प्रयागराज: दरोगा की वकील पत्नी कंचन सिंह ने की खुदकुशी, पति समेत 4 पर FIR दर्ज; जितेंद्र सिंह लाइन हाजिर

दरोगा लाइन हाजिर, जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (DCP नगर) सागर जैन ने त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की है. डीसीपी सागर जैन ने आरोपी दरोगा जितेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. पुलिस ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट समेत अन्य साक्ष्य जुटाए हैं और फ्लैट को सील कर दिया गया है. इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं. पुलिस मामले के सभी पहलुओं और आत्महत्या के कारणों की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.