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प्रयागराज: दरोगा की वकील पत्नी कंचन सिंह ने की खुदकुशी, पति समेत 4 पर FIR दर्ज; जितेंद्र सिंह लाइन हाजिर

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. धूमनगंज थाने में तैनात दरोगा (उपनिरीक्षक) जितेंद्र सिंह की अधिवक्ता पत्नी कंचन सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद से ही पुलिस महकमे और कानूनी हलकों में हड़कंप मच गया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 21, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:18 AM IST
प्रयागराज: दरोगा की वकील पत्नी कंचन सिंह ने की खुदकुशी, पति समेत 4 पर FIR दर्ज; जितेंद्र सिंह लाइन हाजिर
Image Credit: Prayagraj News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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दरोगा की वकील पत्नी ने लगाई फांसी, पति समेत 4 पर FIR; जितेंद्र सिंह लाइन हाजिर
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