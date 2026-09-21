प्रयागराज: दरोगा की वकील पत्नी कंचन सिंह ने की खुदकुशी, पति समेत 4 पर FIR दर्ज; जितेंद्र सिंह लाइन हाजिर

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक दरोगा की अधिवक्ता पत्नी की आत्महत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, धूमनगंज थाने में तैनात उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह की पत्नी कंचन सिंह ने शनिवार देर रात अपने फ्लैट में फांसी लगाकर जान दे दी. कंचन हाईकोर्ट में वकील थीं. घटना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट मिलने की बात सामने नहीं आई है.
दरोगा पति और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप
कंचन सिंह की मौत के बाद परिजनों ने दरोगा जितेंद्र सिंह और उनके परिवार पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों की शिकायत के आधार पर धूमनगंज थाने में दरोगा जितेंद्र सिंह, उनके माता-पिता और बहन के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है. उपलब्ध रिपोर्टों में नामजद एफआईआर की जानकारी दी गई है; आरोपों की जांच अभी जारी है.
दरोगा लाइन हाजिर, जांच के आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (DCP नगर) सागर जैन ने त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की है. डीसीपी सागर जैन ने आरोपी दरोगा जितेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. पुलिस ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट समेत अन्य साक्ष्य जुटाए हैं और फ्लैट को सील कर दिया गया है. इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं. पुलिस मामले के सभी पहलुओं और आत्महत्या के कारणों की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल पुलिस आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों, पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद और परिजनों द्वारा लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों की जांच कर रही है. मौत की वास्तविक वजह जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी.
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