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Prayagraj News: नाम पूछकर बदमाशों ने तीर्थ पुरोहित पर बरसाईं गोलियां, मार्तंड प्रकाश दूबे गंभीर घायल; अस्पताल में भर्ती

Prayagraj News: प्रयागराज कीडगंज इलाके में देर रात तीर्थ पुरोहित पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं., तीर्थ पुरोहित मार्तंड प्रकाश दूबे को चार गोलियां लगीं हैं. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 05, 2026, 07:10 AM IST
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प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: यूपी के प्रयागराज के कीडगंज में सोमवार देर रात तीर्थ पुरोहित मार्तंड प्रकाश दुबे (55) पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. बाइकों सवार बदमाशों ने हमलावरों ने तीर्थ पुरोहित मार्तंड प्रकाश दूबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. बदमाशों ने एक के बाद एक चार गोलियां मारीं और भाग गए. घायलावस्था में तीर्थ पुरोहित को अस्पताल भर्ती कराया गया है. गोली मारने की वजह भी साफ नहीं है. तीर्थ पुरोहित के परिजनों ने किसी से कोई रंजिश की बात नहीं कही है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

कहां हुई घटना
जानकारी के मुताबिक कीडगंज के यमुना बैंक रोड स्थित काली माई मंदिर के पास सोमवार रात 11 बजे पुरोहित से हमलावरों ने पहले उनका नाम पूछा.  फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.  .  मार्तंड प्रकाश दूबे को चार गोलियां लगी हैं. उन्हें तुरंत घायलावस्था में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमलावरों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है.  पुलिस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है.  गोली मारने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.  परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में किसी से किसी भी प्रकार की पुरानी रंजिश या दुश्मनी से साफ इनकार किया है.

पहले पूछा नाम फिर की फायरिंग
मातम प्रकाश दुबे मंदिर के पास घर में अकेले रहते हैं. रोज की तरह साथियों के साथ घर के बाहर बैठे बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार नकाबपोश बदमाश उनके पास पहुंचे और नाम पूछा.  मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे ही उनका नाम बताया, हमलावरों ने बिना देर किए फायरिंग शुरू कर दी.  प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो, बदमाशों ने एक के बाद एक पांच राउंड फायर किए.  इनमें से चार गोलियां प्रकाश को लगीं.  एक गोली पेट में, दो गर्दन में और एक चेहरे के पास लगी है. इस वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के मुताबिक प्रकाश दुबे के दो बेटे और एक बेटी हैं.  उनकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है.  परिवार में इस घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है.

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पुलिस कार्यवाही
प्रयागराज पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और वे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं.

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