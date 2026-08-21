प्रयागराज में बेलन नदी का तांडव: देवघाट पुल में आई दरार, बैरिकेडिंग कर रोका रास्ता, 50 गांवों का संपर्क कटा

बेलन नदी का रौद्र रूप इतना भयावह है कि पास के जमुआ गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के भीतर तक दाखिल हो गया है. क्षेत्र का भोगन पुल जैसे अन्य छोटे पुल पिछले एक हफ्ते से पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों के पास निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. पीडब्ल्यूडी के जेई बृजेश सिंह ने बताया कि कल पुल के ऊपर से पानी बह रहा था. पानी उतरने के बाद देखा गया कि जॉइंट्स में समस्या आई है. सेतु निगम और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को सूचित कर दिया गया है. जब तक वे आकर पूरा इंस्पेक्शन (निरीक्षण) नहीं कर लेते, तब तक सुरक्षा कारणों से बोल्डर लगाकर रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई जान जोखिम में डालकर पुल पार न करें.