प्रयागराज में बेलन नदी का तांडव: देवघाट पुल में आई दरार, बैरिकेडिंग कर रोका रास्ता, 50 गांवों का संपर्क कटा

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में लगातार जारी बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी से स्थिति चिंताजनक बनने लगी है. बारिश और बाढ़ के चलते शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर कोरांव तहसील के देवघाट क्षेत्र से एक डरावनी तस्वीर आ रही है. यहां बेलन नदी के भीषण उफान के कारण देवघाट का मुख्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया है. प्रशासन के मुताबिक, पानी के भारी दबाव की वजह से पुल के जॉइंट खिसक गए हैं और उसमें दरार आ गई है.
पुल पर बैरिकेडिंग और बोल्डर लगाकर आवागमन ठप
किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए सेतु निगम और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पुल पर बैरिकेडिंग और बोल्डर लगाकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया है. इसके साथ ही पुल के दोनों तरफ बोर्ड लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है सावधान पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण देवघाट रास्ता बंद है.
बेलन नदी में विनाशकारी बाढ़
ये तस्वीरें प्रयागराज के कोरांव तहसील अंतर्गत देवघाट गांव की हैं. उफनाती बेलन नदी और पुल के बीच का यह फासला अब डर का कारण बन चुका है. स्थानीय निवासियों की मानें तो साल 1994 के बाद, यानी लगभग 30-32 सालों के लंबे अंतराल के बाद बेलन नदी में ऐसी विनाशकारी बाढ़ देखी जा रही है. अचानक जलस्तर बढ़ने और पानी के तेज बहाव से पुल के जोड़ खिसक चुके हैं. इस एक पुल के बंद होने से इलाके का आम जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है.
40 से 50 गांवों का संपर्क टूटा
कोरांव क्षेत्र के लगभग 40 से 50 गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय और शहर से पूरी तरह से कट चुका है. यह मार्ग केवल स्थानीय गांवों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के सुनौरी और आसपास के इलाकों से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी है. इस वजह से कई यात्री बॉर्डर पर ही फंस गए हैं.
बेलन नदी का रौद्र रूप इतना भयावह है कि पास के जमुआ गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के भीतर तक दाखिल हो गया है. क्षेत्र का भोगन पुल जैसे अन्य छोटे पुल पिछले एक हफ्ते से पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों के पास निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. पीडब्ल्यूडी के जेई बृजेश सिंह ने बताया कि कल पुल के ऊपर से पानी बह रहा था. पानी उतरने के बाद देखा गया कि जॉइंट्स में समस्या आई है. सेतु निगम और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को सूचित कर दिया गया है. जब तक वे आकर पूरा इंस्पेक्शन (निरीक्षण) नहीं कर लेते, तब तक सुरक्षा कारणों से बोल्डर लगाकर रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई जान जोखिम में डालकर पुल पार न करें.
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