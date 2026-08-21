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प्रयागराज में बेलन नदी का तांडव: देवघाट पुल में आई दरार, बैरिकेडिंग कर रोका रास्ता, 50 गांवों का संपर्क कटा

Prayagraj News: प्रयागराज की कोरांव तहसील में लगातार बारिश और बेलन नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण देवघाट ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। नदी के तेज बहाव और पानी के भारी दबाव के चलते पुल के जॉइंट्स खिसक गए हैं और उसमें गहरी दरार आ गई है.

Written ByMohammad GufranEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 21, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:43 AM IST
प्रयागराज में बेलन नदी का तांडव: देवघाट पुल में आई दरार, बैरिकेडिंग कर रोका रास्ता, 50 गांवों का संपर्क कटा
Image Credit: Prayagraj News

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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