Prayagraj Flood: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. दोनों नदियों का रौद्र रूप तटवर्ती इलाकों के लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आया है. वहीं, संगम क्षेत्र में रहने वाले नाविक भी गंगा और यमुना में आई बाढ़ के चलते परेशान हैं. नाविकों के सामने आर्थिक तंगी का संकट खड़ा हो गया है.

चौथी बार लेटे हनुमानजी को गंगा ने कराया स्‍नान

दरअसल, ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही साल में चार बार मां गंगा ने लेटे हुए हनुमान जी को अभिषेक कराया हो. ऐसे में बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने संगम क्षेत्र में चप्पू वाली नावों के संचालक पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है. जल पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है. चप्पू वाली नाव किसी भी तरीके से संगम क्षेत्र नहीं जाएगी. सिर्फ रामघाट के पास ही स्नानार्थियों को नाव से जाने की इजाजत है. वहीं, बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्नानार्थी भी नौकायन से परहेज कर रहे हैं. इसके चलते हजारों नाविकों के सामने आर्थिक तंगी का संकट खड़ा हो गया है.

नाविकों का बजट बिगड़ा

नाविक श्याम जी निषाद और प्रियांशु निषाद ने बताया कि बाढ़ के चलते सबसे ज्यादा दिक्कतें नाविकों को हो रही हैं. नाविकों ने बताया कि चौथी बार बाढ़ आने से पूरे महीने का बजट उनका खराब हो गया है. बाढ़ के चलते स्नानार्थी सड़क पर ही गंगा के जल में स्नान कर वापस चले जा रहें हैं. नावों का उपयोग करने से लोग एहतियातन परहेज कर रहे हैं. नाविक मां गंगा और यमुना से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब वह वापस हो जाएं, ताकि नावों का आसानी से संचालन कर अपनी रोज मर्रा की जरूरतों को पूरी कर सकें.

दो दर्जन गांवों से संपर्क टूटा

बता दें कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्‍तर लगातार बढ़ रहा है. बाढ़ के चलते नई और पुरानी झूंसी के तटवर्ती इलाकों में बसे मठ, मंदिर, आश्रम और श्मशान घाट भी जद में आ गए हैं. झूंसी के बदरा-सोनौटी से होकर करीब दो दर्जन कछारी गांव की ओर जोड़ने वाला मुख्य मार्ग लगातार तीसरी बार तीन दिन से बाढ़ की चपेट में है. गंगा किनारे वाले इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है.

