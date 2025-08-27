प्रयागराज में चौथी बार उफान पर गंगा-यमुना, संगम किनारे चप्‍पू वाली नावों पर लगी रोक, हजारों घरों में घुसा बाढ़ का पानी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2899067
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रयागराज में चौथी बार उफान पर गंगा-यमुना, संगम किनारे चप्‍पू वाली नावों पर लगी रोक, हजारों घरों में घुसा बाढ़ का पानी

Prayagraj Flood: ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही साल में चार बार मां गंगा ने लेटे हुए हनुमान जी को अभिषेक कराया हो. ऐसे में बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने संगम क्षेत्र में चप्पू वाली नावों के संचालक पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prayagraj Flood
Prayagraj Flood

Prayagraj Flood: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. दोनों नदियों का रौद्र रूप तटवर्ती इलाकों के लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आया है. वहीं, संगम क्षेत्र में रहने वाले नाविक भी गंगा और यमुना में आई बाढ़ के चलते परेशान हैं. नाविकों के सामने आर्थिक तंगी का संकट खड़ा हो गया है. 

चौथी बार लेटे हनुमानजी को गंगा ने कराया स्‍नान 
दरअसल, ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही साल में चार बार मां गंगा ने लेटे हुए हनुमान जी को अभिषेक कराया हो. ऐसे में बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने संगम क्षेत्र में चप्पू वाली नावों के संचालक पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है. जल पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है. चप्पू वाली नाव किसी भी तरीके से संगम क्षेत्र नहीं जाएगी. सिर्फ रामघाट के पास ही स्नानार्थियों को नाव से जाने की इजाजत है. वहीं, बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्नानार्थी भी नौकायन से परहेज कर रहे हैं. इसके चलते हजारों नाविकों के सामने आर्थिक तंगी का संकट खड़ा हो गया है. 

नाविकों का बजट बिगड़ा 
नाविक श्याम जी निषाद और प्रियांशु निषाद ने बताया कि बाढ़ के चलते सबसे ज्यादा दिक्कतें नाविकों को हो रही हैं. नाविकों ने बताया कि चौथी बार बाढ़ आने से पूरे महीने का बजट उनका खराब हो गया है. बाढ़ के चलते स्नानार्थी सड़क पर ही गंगा के जल में स्नान कर वापस चले जा रहें हैं. नावों का उपयोग करने से लोग एहतियातन परहेज कर रहे हैं. नाविक मां गंगा और यमुना से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब वह वापस हो जाएं, ताकि नावों का आसानी से संचालन कर अपनी रोज मर्रा की जरूरतों को पूरी कर सकें. 

Add Zee News as a Preferred Source

दो दर्जन गांवों से संपर्क टूटा 
बता दें कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्‍तर लगातार बढ़ रहा है. बाढ़ के चलते नई और पुरानी झूंसी के तटवर्ती इलाकों में बसे मठ, मंदिर, आश्रम और श्मशान घाट भी जद में आ गए हैं. झूंसी के बदरा-सोनौटी से होकर करीब दो दर्जन कछारी गांव की ओर जोड़ने वाला मुख्य मार्ग लगातार तीसरी बार तीन दिन से बाढ़ की चपेट में है. गंगा किनारे वाले इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है.  

यह भी पढ़ें : 24 घंटे में 1.5 मीटर बढ़ा जलस्‍तर....संगमनगरी में एक बार फ‍िर ऊफान पर गंगा और यमुना

यह भी पढ़ें :  यूपी के किस जिले में जमीन के अंदर बहती है नदी, इस चमत्कार के आगे साइंस भी हैरान!

TAGS

Prayagraj Flood

Trending news

Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज के दर्शन को 400 KM साइकिल चलाई, मिलिये 7वीं क्लास के नन्हे भक्त से
Jhansi News
मुझे बचाओ नहीं तो... कमरे का मंजर देख कांप उठी पुलिस, भाई ही भाई का बन बैठा काल!
Hapur News
साहब! मेरे बेटे की बहू ने कर दी गोली मारकर हत्या, अब न्याय के लिए दर-दर भटक रही मां
Lucknow latest news
वैष्णो देवी हादसे में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख
meerut varanasi vande bharat train
मेरठ से वाराणसी तक वंदे भारत एक्‍सप्रेस ट्रेन शुरू, जानें टाइमिंग और किराया
ganesh chaturthi 2025
मुस्लिमों ने गणपति को चढ़ाए 200 किलो लड्डू, गणेश चतुर्थी पर पेश की गजब मिसाल
Agra News
नकली दवाओं के कारोबार पर 5वें दिन भी ताबड़तोड़ एक्शन, जांच में चौंकाने वाला खुलासा
Shahjahanpur News
अपने पापों की सजा भुगत रहे संजय निषाद...सपा नेता राजपाल कश्‍यप का बड़ा बयान
Sambhal latest news
संभल में बड़ा हादसा, मची चीख-पुकार... मकान की छत गिरने से दो सगे भाइयों की मौत
aligarh news
मैंने अपनी मर्जी से शादी की... हिंदू लड़के से शादी करने के लिए सोफिया बनी सोनिया
;