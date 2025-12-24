Advertisement
प्रयागराज में बसपा नेता की बढ़ी मुश्किलें, पूर्व प्रत्याशी ने लगाए धोखाधड़ी और जानलेवा हमले के आरोप

Prayagraj News: बसपा के पूर्व कॉर्डिनेटर टिकेश गौतम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. टिकेश गौतम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. उन पर 40 लाख रुपए हड़पने का आरोप है.

Dec 24, 2025
FIR on Former BSP coordinator Tikesh Gautam: प्रयागराज जिले में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कॉर्डिनेटर टिकेश गौतम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. टिकेश गौतम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. उन पर 40 लाख रुपए हड़पने का आरोप है. साथ ही पैसा वापस मांगने पर जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है. रामतौलन यादव ने टिकेश गौतम के खिलाफ यह एफआईआर झूंसी थाने में दर्ज कराई है.

क्या है पूरा मामला?
रामतौलन यादव का आरोप है कि चुनाव के दौरान उन्होंने टिकैश पर भरोसा जताकर जमीन का बैनामा किया था लेकिन उनको पैसे नहीं मिले. उन्होंने आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की भी कोशिश की गई. इसी को लेकर बसपा के पूर्व कॉर्डिनेटर टिकैश गौतम पर यादव ने धोखाधड़ी और जानलेवा हमले के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है.

2022 में बसपा के टिकट पर लड़ चुके चुनाव
बसपा के पूर्व कॉर्डिनेटर टिकैश गौतम पर यह एफआईआर रामतौलन यादव ने दर्ज कराई है. जो बसपा नेता रह चुके हैं. बता दें कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में रामतौलन यादव ने प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था. इसी चुनाव के दौरान बसपा के कॉर्डिनेटर रहे टिकेश गौतम से रामतौलन यादव की नजदीकी हुई थी. इन्हीं राजनीतिक संबंधों के चलते पूर्व कॉर्डिनेटर को जमीन बैनामा करने और पैसे वापस नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है.

एफआईआर में क्या आरोप?
रामतोहन यादव ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि साल 2022 में उन्होंने बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर टिकेश गौतम के नाम जमीन बैनामा कर दी थी लेकिन पैसा नहीं मिला. आरोप है कि जब उन्होंने पैसा मांगा तो उनको गाड़ी  चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई. और मारपीट की गई. साथ ही पैसा मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई. झूंसी पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

कौन हैं रामतौलन यादव?
बता दें कि रामतौलन यादव फूलपुर के रहने वाले हैं. बसपा के सिंबल पर उन्होंने फूलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में बीजेपी के प्रवीण पटेल ने जीत दर्ज की थी. यहां बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल और सपा उम्मीदवार मुज्तबा सिद्दिकी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था.कांग्रेस के टिकट पर सिद्धनाथ मौर्या तो बसपा के टिकट पर रामतौलन यादव चुनावी मुकाबले में थे.

