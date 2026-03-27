Prayagraj News: 'मौत' वाले कोल्ड स्टोरेज पर बड़ा एक्शन, PWD की रिपोर्ट पर लाइसेंस रद्द, जांच में हैरान करने वाला खुलासा

Prayagraj Cold Storage Blast: प्रयागराज के गंगापार में फाफामऊ के चंदापुर में सपा सरकार में मंत्री रहे अंसार अहमद के कोल्ड स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. कोल्ड स्टोरेज हादसे में PWD की रिपोर्ट के बाद डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर उप निदेशक उद्यान कृष्ण मोहन चौधरी ने ये बड़ी कार्रवाई की है.

डीएम मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि फाफामऊ के चंदापुर स्थित मेसर्स आदर्श कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री में अमोनिया रिसाव व भवन के गिरने की घटना की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस निरस्त करा दिया गया है. इसमें रखे आलू को आसपास के कोल्ड स्टोरेज में जमा कराया जा रहा है.

क्या है ये पूरा मामला?

सोमवार को इस कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया रिसाव हुआ था, जिससे इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया था. इस हादसे में चार श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई थी. जबकि, 17 श्रमिक घायल हो गए थे, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस हादसे में पूर्व मंत्री समेत चार लोगों को जेल भेजा गया है, जबकि कई लोगों की तलाश हो रही है. वहीं हादसे के बाद डीएम ने अपना सख्त रूख दिखाया था और एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी थी.

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नियम के खिलाफ लाइसेंस का नवीनीकरण

कमेटी की जांच रिपोर्ट की मानें तो इस कोल्ड स्टोर के नियम के खिलाफ लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था. एक प्राइवेट इंजीनियर द्वारा दिए गए इमारत की फिटनेस रिपोर्ट पर जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने 2025 में पांच सालों के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया था, जबकि इसका भवन जर्जर हो गया था.

जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन

मंगलवार को जांच रिपोर्ट पर ही जिला उद्यान अधिकारियों को निलंबित किया गया था. अब इसी के आधार पर कोल्ड स्टोर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. इसके लिए डीएम ने उद्यान विभाग को निर्देश जारी किया गया था. 2013 से 2023 तक विवादों के चलते कोल्ड स्टोरेज बंद रहा, लेकिन 2024 में एक साल और 2025 में पांच सालों के लिए इसके लाइसेंस का नवीनीकरण हुआ.

लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट

आपको बता दें, 1989 से इस कोल्ड स्टोर का निर्माण शुरू हुआ था और 1992 में इसका संचालन शुरू किया गया था. लोक निर्माण विभाग की ओर से उच्च स्तरीय जांच कमेटी को दी गई रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि कोल्ड स्टोर की दीवार बेहद कमजोर हो गई थी. कंक्रीट के बजाय ईंट के पिलर की मजबूती खत्म हो चुकी थी. जबकि, चैंबर की छतों की सरिया जंग खाकर गल गई थीं.

ध्वस्त होगा ये भवन

रिपोर्ट की मानें तो इमारत में बाईं ओर निर्मित शेड से छत स्लैब की बीम को ईंट की कालम के ऊपर बीम व कालम को आपस में जोड़ा नहीं गया था. शेड की स्लैब में रिइन्फोर्समेंट के लिए आवश्यक न्यूनतम कवर नहीं किया गया था, जो जंग का बड़ी वजह बनीं. अब इन वजहों से इसके बचे हुए हिस्से को भी बेहद कमजोर होने की उम्मीद है, जिससे इसके भवन को ध्वस्त करवाया जाएगा.

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