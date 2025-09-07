Prayagraj News:फिर उफान पर गंगा-यमुना, संगम नोज की जगह सड़क पर ही पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालु
Prayagraj News:फिर उफान पर गंगा-यमुना, संगम नोज की जगह सड़क पर ही पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालु

Prayagraj News: प्रयागराज में गंगा - यमुना अपने उफान पर है. हालात इतने खराब है कि श्रद्धालुओं को अब संगम नोज की जगह सड़क पर ही डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करना पड़ रहा है. पढ़िये आगे…….. 


 

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:40 AM IST
प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों गंगा और यमुना के उफान से जूझ रही है. पिछले तीन दिनों से दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से डेढ़ मीटर नीचे है, लेकिन संगम क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है. संगम तक जाने वाले मार्ग पर पानी भर जाने से नावों का संचालन भी बंद हो गया है. श्रद्धालु अब संगम नोज की जगह सड़कों पर ही गंगा-यमुना में डुबकी लगाकर पुण्य की कामना कर रहे हैं.

सड़क पर ही श्रद्धालुओं की आराधना 
गंगा आरती पर भी बाढ़ का असर पड़ा है. जहां प्रतिदिन श्रद्धालु दीप जलाकर मां गंगा की आराधना करते थे, वह स्थल अब नदी के तेज बहाव में समा गया है. तीर्थ पुरोहितों के तख्ते, जो सामान्यतः संगम तट पर रहते थे, अब सड़कों पर लगाए गए हैं.

श्रद्धालु के लिए यह घटना अद्भुत संयोग 
गंगा और यमुना की रौद्र लहरों के बीच विश्व प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी मंदिर भी जलमग्न हो चुका है. पांचवीं बार मंदिर परिसर में पानी भर गया है, जिसके चलते मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और दर्शन स्थगित हो गए हैं. श्रद्धालु इस घटना को अद्भुत संयोग मान रहे हैं. तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मां गंगा और यमुना अपने पुत्र पवनसुत हनुमान का जलाभिषेक करने स्वयं आती हैं। इस बार पांचवीं बार जलशयन होना एक विशेष चमत्कार है.

आचार्य जी के लिए 47 वर्षों बाद अद्वितीय संयोग
आचार्य मुरारी लाल शुक्ला ने बताया कि 1978 में भी गंगा और यमुना ने लेटे हुए हनुमान जी को स्नान कराया था. करीब 47 वर्षों बाद 2025 में यह अद्वितीय संयोग पुनः देखने को मिला है. आचार्य जी के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार के समय पांच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश को शुद्ध किया था. 

इस बार महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आए थे, जिससे लगता है कि पांचों तत्व दूषित हो गए हैं.  शायद इसी कारण मां गंगा और मां यमुना ने पांचवीं बार लेटे हनुमान जी का स्नान कराकर इन तत्वों को पुनः शुद्ध करने का संदेश दिया है. प्रयागराज का यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए कठिनाई भी लेकर आया है और आस्था का अद्भुत प्रतीक भी बन गया है.

 
 

