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प्रयागराज: रेलवे की जमीन पर बनी 'संगमरमर मस्जिद' के पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई

Prayagraj Mosque Dispute: प्रयागराज स्थित ऐतिहासिक 'संगमरमर मस्जिद' को हटाए जाने के रेलवे के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 15, 2026, 11:51 AM IST
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प्रयागराज: रेलवे की जमीन पर बनी 'संगमरमर मस्जिद' के पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित ऐतिहासिक 'संगमरमर मस्जिद' को हटाए जाने के रेलवे के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है. प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड स्थित इस मस्जिद के भविष्य को लेकर आज होने वाली कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.  मस्जिद कमेटी ने रेलवे द्वारा जारी किए गए बेदखली के नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी है. 

क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, इस विवाद की शुरुआत 8 अप्रैल को हुई, जब रेलवे प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड (रेलवे स्टेशन परिसर) के पास स्थित 'मस्जिद संगमरमर' को हटाने का आदेश दिया था. रेलवे का तर्क है कि स्टेशन के विस्तारीकरण और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए यह भूमि आवश्यक है. इस नोटिस के मिलते ही मस्जिद कमेटी ने कानूनी रास्ता अपनाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.

'ऐतिहासिक धरोहर और वक्फ संपत्ति'
मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि यह मस्जिद महज एक ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है. कमेटी के मुताबिक, यह मस्जिद वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत है और दशकों से यहां नमाज अदा की जा रही है. याचिका में रेलवे के नोटिस को मनमाना बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई है.

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हाईकोर्ट का अब तक का रुख 
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पक्षकारों से विस्तृत जवाब मांगा था. कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए विवादित स्थल पर अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था.  इसका अर्थ यह है कि कोर्ट का अगला आदेश आने तक रेलवे मस्जिद के ढांचे को न तो गिरा सकता है और न ही मस्जिद कमेटी वहां कोई नया निर्माण कर सकती है.

क्या बीच का रास्ता निकलेगा?
पिछली सुनवाई में अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण मौखिक सुझाव भी दिया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा था कि वे मस्जिद को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करें. कोर्ट का मानना था कि विकास कार्यों और धार्मिक आस्था के बीच एक समन्वय बनाया जा सकता है.

आज की सुनवाई में क्या है खास?
आज होने वाली सुनवाई में रेलवे की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाबी हलफनामे पर बहस होगी. क्या रेलवे मस्जिद को शिफ्ट करने के लिए कोई वैकल्पिक जमीन देने को तैयार है? या मस्जिद कमेटी अपनी जगह पर अड़ी रहेगी? इन सवालों के जवाब आज कोर्ट में मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: 21 से कम उम्र के लड़कों को लिव-इन में नहीं मिलेगी सुरक्षा
 

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