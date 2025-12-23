प्रयागराज में बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मारी, गहनों और नकदी से भरा बैग लूट ले गए

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज के करछना भीरपुर इलाके में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी चंदन सोनी को गोली मारकर गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. गोलीबारी की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. घायल व्यापारी को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यमुना नगर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

कहां दिया बदमाशों ने वारदात को अंजाम

घटना सोमवार की देर शाम उस समय हुई जब सर्राफा कारोबारी चंदन सोनी (30) अपनी ज्वेलर्स की शॉप बंद करके घर की तरफ जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार दो बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी चंदन सोनी को गोली मारी और गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. चंदन ने बदमाशों से अपने छुड़ाने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाए. गोली उनके पेट और पैर में लगी है. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश गहनों और नकदी से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए. पीड़ित के मुताबिक, बैग में लगभग 2 किलो चांदी के आभूषण और अच्छी-खासी नकदी मौजूद थी.

घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़ ने घायल अवस्था में सर्राफा कारोबारी को अस्पताल भेजा, जहां गंभीर हालत में चंदन सोनी का इलाज जारी है. वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. घटना की जांच पड़ताल के साथ आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम भी सक्रिय हो गई है.

चंदन सोनी के परिजनों की तहरीर पर एफआईआर

देर रात पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया. हिरासत में लिए गए संदिग्ध से पुलिस की पूछताछ जारी है. डीसीपी यमुना नगर विवेक चंद्र ने बताया कि घटना में घायल सर्राफा कारोबारी चंदन सोनी के परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है. दो किलो चांदी और दस ग्राम सोना लूट की बात सामने आई है. पीड़ित से मिली जानकारी और संदिग्धों के हुलिए के आधार पर पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं. सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.