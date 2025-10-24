Prayagraj News: शाम को पत्रकार की हुई हत्या, रात में पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा, अब तक कारण पता नहीं

Prayagraj Patrakar Ki Hatya: प्रयागराज में एक पत्रकार की हत्या हो गई है. वारदात के कुछ देर बाद ही आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मृतक के परिजन इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Prayagraj Patrakar Ki Hatya: प्रयागराज में पत्रकार एल एन सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. पत्रकार एल एन सिंह उर्फ पप्पू हत्याकांड के कुछ देर बाद ही पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपियों को दबोच लिया. यह घटना सिविल लाइन्स इलाके के हर्ष होटल के पास की है. अज्ञात हमलावरों ने पत्रकार पर चाकू से कई वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा
घायल पत्रकार को आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज के एसआरएन पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में मौत हो गई. हमले की वजह अभी साफ नहीं हुई है. वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया. एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया है.
घटना की जांच में जुटी पुलिस
एल एन सिंह धूमनगंज थाना क्षेत्र के शकुंतला कुंज कॉलोनी के रहने वाले थे. मृतक के परिजनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. जानकारी के मुताबिक, जैसे ही पत्रकार की हत्या हुई, तो पुलिस ने आनन-फानन में दबिश देनी शुरू कर दी. इस दौरान मुख्य हत्या आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में मुख्य आरोपी विशाल के दोनों पैर में तीन गोलियां लगी. घायल विशाल को एसआरएन स्थल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया. साथ ही विशाल के एक और साथी का नाम भी सामने आया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें: पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त बना 'शैतान', ईंट से सिर कूचकर मार डाला, हरदोई के परशुराम हत्याकांड में बड़ा खुलासा