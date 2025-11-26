551 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई...यूपी के इस रेलवे स्टेशन ने लगाई लंबी छलांग

Prayagraj News: हमेशा कमाई में अव्वल रहने वाला कानपुर इस बार पिछड़ गया है. प्रयागराज जंक्शन ने कमाई के मामले में कानपुर को पीछे छोड़ दिया है. प्रयागराज जंक्शन ने पिछले साल की तुलना में रिकॉर्ड कमाई की है. प्रयागराज के नाम यह उपलब्धि महाकुंभ के चलते मिली है.

प्रयागराज जंक्शन ने की रिकॉर्ड कमाई

बता दें कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन कमाई के मामले में पहले स्थान पर रहता था. इस बार प्रयागराज जंक्शन ने 551 करोड़ रुपये की कमाई कर कानपुर को पीछे छोड़ कर पहले स्थान पर काबिज हो गया. इस बार कानपुर सेंट्रल 448 करोड़ रुपये की ही आय जुटा पाया. वहीं, प्रयागराज जंक्शन ने पिछले साल की तुलना में 140 करोड़ रुपये की बढ़त दर्ज करते हुए रिकॉर्ड कमाई की है.

पिछले साल की तुलना में ज्यादा कमाई

महाकुंभ में छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशन का कायाकल्प हुआ. नतीजा रहा कि प्रयागराज जंक्शन के साथ साथ छिवकी और सूबरेदारगंज जैसे स्टेशनों ने भी शानकार कमाई की. साल 2023-24 में प्रयागराज जंक्शन ने 411.98 रुपये कमाए थे. वहीं, इस साल 140 करोड़ रुपये की छलांग लगाते हुए 511 करोड़ की कमाई की है.

महाकुंभ के चलते हुआ संभव

उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों का मानना है कि महाकुंभ के कारण ऐसा हो पाया है. करोड़ों श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के दौरान ट्रेनों से यात्रा की. इस दौरान सैकड़ों स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गईं. ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए. यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया. इन सबके बदौलत यह उपलब्धि हासिल हो सकी है.

छिवकी के नाम ये रिकॉर्ड

उत्तर मध्य रेलवे ने 408 स्टेशनों की वार्षिक ग्रेडिंग जारी की है. एनएसजी-2 श्रेणी में अब प्रयागराज छिवकी को भी शामिल कर लिया गया है. यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इस ग्रेड में पहले से कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट और मथुरा शामिल थे. वहीं, एनएसजी-3 श्रेणी में सूबेदारगंज, चित्रकूट, और फतेहपुर जैसे स्टेशन भी शामिल हैं.

किन स्टेशनों ने कितनी कमाई की?

प्रयागराज जंक्शन ने इस साल 551 करोड़ रुपये की कमाई की. दूसरे नंबर पर कानपुर सेंट्रल ने 488 करोड़ रुपये की कमाई की. छिवकी रेलवे स्टेशन ने 147 करोड़ रुपये की आय जुटाई. सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन ने 87 करोड़ रुपये की कमाई की. टूंडला स्टेशन ने 75 करोड़ रुपये कमाए. इटावा ने 56 करोड़ रुपये जुटाए. मीरजापुर ने 52.87 करोड़ रुपये की कमाई की. फतेहपुर स्टेशन ने 40 करोड़ रुपये जुटाए.

