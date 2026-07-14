प्रयागराज में सनसनी: ससुराल वालों को डराने के लिए आधी रात बमबाजी, दामाद के दो गुर्गे जिंदा बम के साथ गिरफ्तार

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Prayagraj In-laws House Attack/ मो. गुफरान: प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के सोलह मार्केट के पास रविवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नजमा बेगम के घर के बाहर तबाड़तोड़ बमबाजी हुई और हवा में कई राउंड गोलियां चलाई गई. जब कुछ देर बाद लोग घरों से बाहर निकले तो हमलावर बाइक से फरार हो गए. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. पुलिस ने देर रात आमिर और अरमान नाम के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है.
घटना के मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
करेली थाना क्षेत्र के अलीना सिटी के पास से उनकी गिरफ्तारी हुई. दोनों आरोपियों के पास से तीन जिंदा देसी बम भी बरामद हुए हैं. पुलिस अब घटना में शामिल मुख्य आरोपी राजा अली की तलाश कर रही है. पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है कि राजा अली के ससुराल वालों को डराने के मकसद से बमबाजी की थी. आपको बता दें, घटना की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमलावरों ने पहले घर की रेकी की. उसके बाद लगातार तीन बम दागे. इसके बाद फायरिंग करते हुए हमलावर भाग निकले.
क्या है ये पूरा मामला?
सूचना के बाद मौके पर पहुंची करेली पुलिस तुरंत जांच पड़ताल में जुट गई. सीसीटीवी फुटेज को देखकर हमलावरों का पता लगाया गया. पुलिस के मुताबिक, राजा अली ने करीब आठ साल पहले नजमा बेगम से प्रेम विवाह किया था. कुछ समय पहले पत्नी अपने मायके लौट आई थी और वहीं रह रही थी. इसी बात को लेकर राजा अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंचा और पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगा. बातचीत के दौरान राजा और उसकी सास के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने के बाद आरोपी वहां से बाहर निकला और घर के सामने एक के बाद एक तीन बम फेंक दिए. धमाकों के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
किसी के घायल होने की खबर नहीं
हालांकि, बमबाजी और फायरिंग से किसी के घायल होने की सूचना नहीं हैं. घटना में राजा के अलावा उसके भाई बबलू और फैसल नाम का युवक भी शामिल था. पुलिस अधिकारियों का कहना था कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों से भी घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है.
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