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प्रयागराज में सनसनी: ससुराल वालों को डराने के लिए आधी रात बमबाजी, दामाद के दो गुर्गे जिंदा बम के साथ गिरफ्तार

Prayagraj In-laws House Attack: प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ससुराल के बाहर बमबाजी और फायरिंग की. इस मामले में पुलिस ने देर रात दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से तीन जिंदा देसी बम भी बरामद हुए हैं. अब पुलिस घटना में शामिल मुख्य आरोपी राजा अली की तलाश में जुटी हुई है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 14, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:41 AM IST
प्रयागराज में सनसनी: ससुराल वालों को डराने के लिए आधी रात बमबाजी, दामाद के दो गुर्गे जिंदा बम के साथ गिरफ्तार
Image Credit: Prayagraj NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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