प्रयागराज में सनसनी: ससुराल वालों को डराने के लिए आधी रात बमबाजी, दामाद के दो गुर्गे जिंदा बम के साथ गिरफ्तार

क्या है ये पूरा मामला?

सूचना के बाद मौके पर पहुंची करेली पुलिस तुरंत जांच पड़ताल में जुट गई. सीसीटीवी फुटेज को देखकर हमलावरों का पता लगाया गया. पुलिस के मुताबिक, राजा अली ने करीब आठ साल पहले नजमा बेगम से प्रेम विवाह किया था. कुछ समय पहले पत्नी अपने मायके लौट आई थी और वहीं रह रही थी. इसी बात को लेकर राजा अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंचा और पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगा. बातचीत के दौरान राजा और उसकी सास के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने के बाद आरोपी वहां से बाहर निकला और घर के सामने एक के बाद एक तीन बम फेंक दिए. धमाकों के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.