Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

धर्म या हठ? प्रयागराज माघ मेले में स्नान विवाद बनाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर छिड़ी नई बहस

प्रयागराज में संगम की रेती पर हर साल माघ मेले का आयोजन होता है. लेकिन इस बार माघ मेले में भक्ति के साथ 'अधिकार' की लड़ाई छिड़ी नजर आ रही है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच मचा घमासान अब आध्यात्मिक गलियारों से निकलकर सियासी रंग लेता भी नजर आ रहा है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:37 PM IST
Prayagraj Magh Mela 2026
Prayagraj Magh Mela 2026

Prayagraj: प्रयागराज में संगम की रेती पर हर साल माघ मेले का आयोजन होता है. लेकिन इस बार माघ मेले में भक्ति के साथ 'अधिकार' की लड़ाई छिड़ी नजर आ रही है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच मचा घमासान अब आध्यात्मिक गलियारों से निकलकर सियासी रंग लेता भी नजर आ रहा है. दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें दे रहे हैं. प्रशासन का तर्क है कि अगर किसी को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है तो इससे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना चुनौती है.

सबसे पहले जानिए हुआ क्या?
बीती 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में सवार होकर स्नान के लिए जा रहे थे. पुलिस उनको रोकने की कोशिश की और पैदल जाने के लिए कहा. यहां विरोध करने पर धक्का-मुक्की की स्थिति बनी. इससे नाराज होकर अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए ही लौट गए और अपने शिविर के बार धरने पर बैठ गए थे. उनका आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की. जवाब में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने प्रेसवार्ता कर साफ किया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से नहीं बल्कि पहिया लगी पालकी से स्नान के लिए जाने से रोकते हुए पैदल स्नान करने के लिए जाने का आग्रह किया गया था.

प्रशासन का क्या तर्क?
प्रशासन ने दलील दी है कि मौनी अमावस्या जैसे प्रमुख स्नान पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखना बड़ी चुनौती है. ऐसे में अगर किसी विशेष व्यक्ति के 'प्रोटोकॉल' से सुरक्षा व्यवस्था चरमराती है, ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है. सवाल खड़ा किया जाता है कि अगर किसी धर्म या परंपरा का मूल मकसद लोगों का कल्याण होना चाहिए. अगर परंपरा श्रद्धालुओं के लिए असुविधा की वजह बन रही है तो क्या यह अपनी मूल भावना नहीं खो देती है?

खड़े किए जा रहे ये सवाल
मेला क्षेत्र के एक श्रद्धालु ने कहा, "परंपराओं का सम्मान करना अनिवार्य है, लेकिन स्थिति को देखते हुए उनमें लचीलापन लाना समय की मांग है. आध्यात्मिक लिहाज से भी सादगीपूर्ण स्नान का फल उतना ही होता है जितना किसी भव्य आयोजन का. संत का मतलब है कि वह जिसने अपने अहंकार और 'स्व' का पूरी तरह से त्याग कर दिया हो. वर्तमान विवाद में जब कोई पदवी के आधार पर विशेष अधिकारों और वीआईपी ट्रीटमेंट मांगता है तो इसका सीधा मैसेज यह जाता है कि संतत्व आदर्शों से भटक रहा है. एक आध्यात्मिक गुरु की असली पहचान उनके ज्ञान और करुणा से होती है न कि भारी भीड़ के बीच उनके 'शाही ठाट-बाट' से."

धार्मिक भावनाओं और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच बैलेंस बनाना ही एकमात्र रास्ता है. प्रयागराज में बीते साल हुआ महाकुंभ इसका उदाहरण है. धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए साधु-संतों को भी यह समझना होगा कि उनकी सबसे बड़ी सेवा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहजता सुनिश्चित करना है.

