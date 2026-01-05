Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3064861
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

556 साल पहले अकबर ने रोकी थी पंच कोसी परिक्रमा, CM योगी ने किया पुनर्जीवित....माघ मेले में श्रद्धा और संस्कृति का संगम

Prayagraj Magh Mela 2026: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा की अगुवाई में संगम में गंगा पूजन से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत की गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 05, 2026, 11:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prayagraj Magh Mela 2026
Prayagraj Magh Mela 2026

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयाग की सनातन परंपरा, आस्था एवं सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक पंचकोसी परिक्रमा की माघ मेला में शुरुआत हो गई. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा की अगुवाई में संगम में गंगा पूजन से इसकी शुरुआत सोमवार को हुई. यह पंचकोसीय परिक्रमा पांच दिनों तक चलेगी जिसमें आखिरी दिन साधु-संतों के लिए भंडारे का आयोजन होगा. माघ मेला प्रशासन को इस परिक्रमा के आयोजन में यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मिली है. संगम में गंगा पूजन के बाद साधु संतों का समूह अक्षयवट और आदि शंकर विमान मण्डपम मंदिर भी गया. इसके बाद पहले दिन की परिक्रमा का समापन हो गया. 

क्यों होती है पंच कोसी परिक्रमा?
पंच कोशी परिक्रमा प्रयाग की प्राचीन धार्मिक परम्परा है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरि का कहना है कि इस परिक्रमा की परम्परा के पीछे प्रयागराज का वह क्षेत्रीय विस्तार है जिसके अनुसार प्रयाग मंडल पांच योजन और बीस कोस में विस्तृत है. गंगा यमुना और सरस्वती के यहां 6 तट हैं जिन्हें मिलाकर तीन अन्तर्वेदियां बनाई गई हैं, अंतर्वेदी , मध्य वेदी और बहिर्वेदी. इन तीनों वेदियों में कई तीर्थ, उप तीर्थ और आश्रम हैं जिनकी परिक्रमा को पंचकोसी परिक्रमा के अन्दर शामिल किया गया है. प्रयाग आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को इसकी परिक्रमा करनी चाहिए क्योंकि इससे इनमें विराजमान सभी देवताओं, आश्रमों, मंदिरों, मठो और जलकुंडो के दर्शन से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

556 साल पहले अकबर ने लगाई थी रोक
दिव्य और भव्य माघ मेले के आयोजन में कई परम्पराएं शामिल हैं जिसमें कल्पवास और पंचकोशी परिक्रमा भी शामिल है. परिक्रमा में शामिल हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि पंचकोसी परम्परा आज से 556 साल पहले माघ मेले का अटूट हिस्सा थी. 556 साल पहले मुगल शासक अकबर ने इसे रोक दिया था. कई वर्षों के बाद साधु-संतों की मांग के बाद योगी सरकार की कोशिशों से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत 2019 में हुई और अब यह परम्परा सतत चल रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : यूपी के ग्रामीण युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहर

यह भी पढ़ें :  योगी सरकार का मेगा प्लान, यूपी में विशाल रोजगार मेला, एक लाख युवाओं को मिलेगी जॉब

TAGS

Magh Mela

Trending news

Magh Mela
556 साल पहले अकबर ने रोकी थी पंच कोसी परिक्रमा, CM योगी ने किया पुनर्जीवित
Rojgar Mela 2026
योगी सरकार का मेगा प्लान, यूपी में विशाल रोजगार मेला, एक लाख युवाओं को मिलेगी जॉब
digital libraries
ग्रामीण युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! UPSC की तैयारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहर
Mukhyamantri Abhyudaya Yojana
जौनपुर के किसान की बेटी बनीं असिस्टेंट कमांडेंट, पहले ही प्रयास में UPSC-CAPF क्रैक
UP News
हीरे-सोने जैसा दमकता राम मंदिर... पीएम मोदी को सीएम योगी की विशेष भेंट
Lucknow news
500 में करिए लंदन और सिंगापुर जैसी सैर! राजधानी की सड़कों पर डबल डेकर बस का जादू
UP Politics
EXPLAINER: एक दौरा कई संकेत! दिल्ली से बदलेगा यूपी का पावर स्ट्रक्चर?
Bareilly News
निर्वस्त्र कर हैवानों जैसा जुल्म! महिला सिपाही पर युवक को टिप्पणी करनी पड़ी भारी
Gorakhpur News
गोरखपुर एम्स में फर्जीवाड़ा! 80 लाख सालाना आय फिर भी लिया आरक्षण का लाभ
Mathura News
चाची के प्यार में चाचा की दी बलि, पहले शराब पिलाई फिर कुल्हाड़ी से रेत दिया गला