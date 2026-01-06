माघ मेले में मकर संक्रांति स्नान की तैयारियां तेज, 1 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर उमड़ी स्नानार्थियों की भीड़ के चलते अब मकर संक्रांति पर्व पर मेला प्रशासन नए सिरे से तैयारियों में जुट गया है. अनुमान है कि माघ मेले में मकर संक्रांति पर्व के दौरान एक करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी की पावन जलधारा में पुण्य की डुबकी लगाने आ सकते हैं. इस लिहाज से अब संगम क्षेत्र का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है.

तैयारियों में जुटा मेला प्रशासन

संगम के घाटों को और चौड़ा किए जाने पर भी मेला प्रशासन मंथन कर रहा है. इसके साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा के दृष्टिगत मेला प्रशासन नए सिरे से प्लानिंग में जुट गया है. दरअसल पूर्व में अनुमान था कि मकर संक्रांति पर्व पर 50 लाख के करीब श्रद्धालु स्नान के लिए आ सकते हैं, इसके अनुसार ही तैयारियां भी की जा रहीं थीं, क्योंकि 2024 के माघ मेले में मकर संक्रांति पर्व पर 29 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया था.

एक करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना

लेकिन इस बार पौष पूर्णिमा स्नान पर्व ही 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया. इससे अब माना जा रहा है कि माघ मेले के मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी होगी. एक अनुमान के मुताबिक एक करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना को लेकर मेला प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है.

मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर उमड़ सकता है जनसैलाब

बता दें कि प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व 3 जनवरी को संपन्न हुआ है. जिसमें 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई है. 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है. माना जा रहा है कि इन दो तारीखों में संगम की रेती पर फिर से आस्था का जन सैलाब उमड़ सकता है, इसलिए मेला प्रशासन दोनों स्नान पर्व को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गया है.

