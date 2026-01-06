Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3065468
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

माघ मेले में मकर संक्रांति स्नान की तैयारियां तेज, 1 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर उमड़ी स्नानार्थियों की भीड़ के चलते अब मकर संक्रांति पर्व पर मेला प्रशासन नए सिरे से तैयारियों में जुट गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 06, 2026, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prayagraj Magh Mela 2026
Prayagraj Magh Mela 2026

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर उमड़ी स्नानार्थियों की भीड़ के चलते अब मकर संक्रांति पर्व पर मेला प्रशासन नए सिरे से तैयारियों में जुट गया है. अनुमान है कि माघ मेले में मकर संक्रांति पर्व के दौरान एक करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी की पावन जलधारा में पुण्य की डुबकी लगाने आ सकते हैं. इस लिहाज से अब संगम क्षेत्र का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है.

तैयारियों में जुटा मेला प्रशासन
संगम के घाटों को और चौड़ा किए जाने पर भी मेला प्रशासन मंथन कर रहा है. इसके साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा के दृष्टिगत मेला प्रशासन नए सिरे से प्लानिंग में जुट गया है. दरअसल पूर्व में अनुमान था कि मकर संक्रांति पर्व पर 50 लाख के करीब श्रद्धालु स्नान के लिए आ सकते हैं, इसके अनुसार ही तैयारियां भी की जा रहीं थीं, क्योंकि 2024 के माघ मेले में मकर संक्रांति पर्व पर 29 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया था.

एक करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना
लेकिन इस बार पौष पूर्णिमा स्नान पर्व ही 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया. इससे अब माना जा रहा है कि माघ मेले के मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी होगी. एक अनुमान के मुताबिक एक करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना को लेकर मेला प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर उमड़  सकता है जनसैलाब
बता दें कि प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व 3 जनवरी को संपन्न हुआ है. जिसमें 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई है. 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है. माना जा रहा है कि इन दो तारीखों में संगम की रेती पर फिर से आस्था का जन सैलाब उमड़ सकता है, इसलिए मेला प्रशासन दोनों स्नान पर्व को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गया है.

यह भी पढ़िए - सकट चौथ पर कब निकलेगा चांद? जान लीजिए कानपुर में संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय

 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Prayagraj Magh Mela

Trending news

Prayagraj Magh Mela
माघ मेला: मकर संक्रांति स्नान की तैयारियां तेज, 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान
Noida News
भ्रष्टाचार और लापरवाही पर नोएडा प्राधिकरण सख्त, दो लेखपालों पर गिरी गाज
Ankita Bhandari Murder Case
पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तार पर लगाई रोक, जानें मामला
Sakat Chauth 2026
सकट चौथ पर कब निकलेगा चांद? जान लीजिए कानपुर में संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय
Lucknow news
लखनऊ में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, कराएगी सभी पर्यटनों का दीदार; जानिए किराया
Amroha News
मोबाइल पर रील देखते-देखते औंधे मुंह गिरा मासूम, चंद मिनटों में चली गई जान
Amroha News
मोबाइल पर रील देखते-देखते औंधे मुंह गिरा मासूम, चंद मिनटों में चली गई जान
Varanasi News
फल बना काल ! आंवला समझकर खाया कनेर...वाराणसी में दो सगी बहनों समेत तीन गई जान
Mau News
मऊ में ट्रेन में बम होने की सूचना से हड़कंप, जांच अभियान शुरू, खाली कराया गया स्टेशन
Haldwani Murder
BJP जिला अध्यक्ष का बड़ा एक्शन, गोलीकांड के आरोपी पार्षद अमित बिष्ट को किया निष्कासित