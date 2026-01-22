Advertisement
प्रयागराज माघ मेला 2026; एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार, साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई

Prayagraj Magh Mela 2026: माघ मेला–2026 की शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश को साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट प्रयागराज की टीम ने समय रहते नाकाम कर दिया है. सोशल मीडिया पर साधु-संतों और माघ मेले को लेकर एआई (AI) तकनीक से तैयार किए गए भ्रामक वीडियो और पोस्ट वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 22, 2026, 01:16 PM IST
प्रयागराज माघ मेला 2026; एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार, साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान:  उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा हैं माघ मेला–2026 की शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश को साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट प्रयागराज की टीम ने समय रहते नाकाम कर दिया है. सोशल मीडिया पर साधु-संतों और माघ मेले को लेकर एआई (AI) तकनीक से तैयार किए गए भ्रामक वीडियो और पोस्ट वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

जानें कौन है आरोपी ?
दरअसल आरोपी की पहचान दीपक कुमार तिवारी उर्फ मुकेश कुमार तिवारी हैं वह लखनपुर थाना मेजा के रहने वाले हैं.पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर ‘Deepak Mukesh Tiwari’ नाम की प्रोफाइल से एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट साझा कर रहा था. इन वीडियो में माघ मेला, साधु-संतों और पुलिस प्रशासन को नकारात्मक रूप में दिखाया गया था.

साइबर सेल की निगरानी थी 
पुलिस का कहना है कि यह सामग्री पूरी तरह भ्रामक थी और इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना तथा समाज में डर, आक्रोश फैलाना था.पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के निर्देश पर साइबर सेल माघ मेला-2026 से जुड़ी सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए थी. इसी दौरान उक्त फेसबुक प्रोफाइल से संदिग्ध और भ्रामक सामग्री सामने आई.

पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम थाना और मेजा थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई. 22 जनवरी 2026 को पुलिस टीम ने थाना मेजा क्षेत्र के ग्राम लखनपुर स्थित नंद किशोर इंटर कॉलेज के पास से आरोपी दीपक कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से एक एप्पल मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसमें भ्रामक वीडियो और पोस्ट से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मौजूद बताए जा रहे हैं.

कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की थी साजिश
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी द्वारा फैलाया गया कंटेंट यदि समय रहते नहीं रोका जाता तो इससे माघ मेला क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी. साधु-संतों और मेले की छवि धूमिल करने का प्रयास गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

यह भी पढ़ें : देवरिया के DDO का योगी के मंत्री का पैर छूने का वीडियो वायरल, अफसरशाही पर उठे सवाल

साल भर का इंतजार खत्म! 163 साल पुराने यूपी के इस मंदिर का खुलेगा 'रहस्मयी कमरा'; बिखरेगी अद्भुत आभा

Prayagraj Magh Mela 2026

