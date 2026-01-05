Magh mela 2026: माघ मेले में आज से पंच कोसी परिक्रमा की शुरुआत, प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण, संतों ने किया गंगा पूजन

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: माघ मेले की प्राचीन पंचकोसी परिक्रमा सोमवार को 11 बजे से मेला क्षेत्र में गंगा पूजन से शुरू हो रही है. इस परिक्रमा में अखाड़ा परिषद के साधु संत शामिल हो होंगे. साधु संत प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे. इस बार यात्रा में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी भी शामिल होंगे. माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी है.

साधु-संतों ने गंगा पूजन किया

यात्रा शुरू होने के एक दिन पहले यानी रविवार शाम को जूना अखाड़े के साधु-संतों ने गंगा पूजन किया. जूना अखाड़े का संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरी गिरि, अध्यक्ष महंत प्रेम गिरि भी गंगा पूजन के दौरान मौजूद रहे. प्रमुख तीर्थस्थलों का भ्रमण करेंगे.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

संगम घाट पर सुरक्षा काफी तगड़ी है. हर ओर नजर रखी जा रही है. डॉग स्कावड भी अलर्ट मोड पर है. संगम घाट पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है. मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है.

11 बजे शुरू होगी यात्रा

यात्रा सुबह 11 बजे संगम तट से शुरू होगी। इस बार यात्रा में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी भी शामिल होंगे. हर दिन यात्रा पांच कोस के मंदिरों में जाएगी. वहां पर पूजन और अर्चन किया जाएगा. आखिरी दिन गंगा पूजा के बाद महर्षि भारद्वाज आश्रम में जलाभिषेक होगा. यात्रा समापन के बाद मेला क्षेत्र के अक्षय वट मार्ग के दत्तात्रेय शिविर में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे.

क्या है पंचकोसी यात्रा

पंचकोसी परिक्रमा एक पवित्र धार्मिक यात्रा है, जिसमें भक्त किसी तीर्थस्थल (जैसे अयोध्या या वाराणसी) के चारों ओर लगभग पाँच कोस (लगभग 15 किलोमीटर) के दायरे में स्थित पाँच प्रमुख स्थलों की यात्रा करते हैं, जिससे पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यह भगवान राम और शिव से जुड़ी प्राचीन परंपरा है.

माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो गई और महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को मेले का समापन होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ माह में किए गए स्नान-दान से व्यक्ति को कई गुना अधिक पुष्य मिलता है और हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है.

माघ मेला 2026 के प्रमुख स्नान पर्व (Major Bathing Festivals of Magh Mela 2026)

03 जनवरी-पौष पूर्णिमा (पहला स्नान हो गया)

14 जनवरी-मकर संक्रांति

18 जनवरी- मौनी अमावस्या

23 जनवरी-वसंत पंचमी

01 फरवरी-माघी पूर्णिमा

15 फरवरी-महाशिवरात्रि