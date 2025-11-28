Advertisement
प्रयागराज

1954 के बाद पहली बार.. माघ मेला 2026 में रंग बदले पांटून पुल, संगम बना 'भगवा नगरी'

Prayagraj Magh Mela 2026:  संगम की रेती पर एक बार फिर माघ मेला का विशाल आयोजन होने वाला है लेकिन 71 साल के इतिहास में अनोखा नजारा दिखाई देने वाला है. यहां के पांटून पुल पहली बार भगवा रंग में रंगे दिखाई देंगे.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 28, 2025, 03:15 PM IST
Prayagraj Magh Mela 2026
Prayagraj Magh Mela 2026

Prayagraj Magh Mela: प्रयागराज में माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. चाक चौबंद सुरक्षा से लेकर इसको भव्य बनाने के खास इंतजाम किए जा रहे हैं. इसमें सबसे खास है पांटून (पीपा) पुल. जो अब भगवा रंग में नजर आने वाले हैं. 71 साल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब पांटून पुल काले की बजाय भगवा रंग में दिखाई देंगे. सामने आई तस्वीरों की चर्चा इंटरनेट पर भी खूब हो रही है और इस पर राजनीतिक रंग भी चढ़ता दिख रहा है.

संगम की रेती पर भव्य नजारा
प्रयागराज में माघ मेला से लेकर अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता रहता है. जो इसको वैश्विक पटल पर खास पहचान दिलाती है. संगम की रेती पर एक बार फिर माघ मेला का विशाल आयोजन होने वाला है लेकिन 71 साल के इतिहास में अनोखा नजारा दिखाई देने वाला है. यहां के पांटून पुल पहली बार भगवा रंग में रंगे दिखाई देंगे. आमतौर पर यह काले रंग में दिखाई देते थे. भगवा रंग के पीपे के पांटून ब्रिज देखने में बेहद आकर्षक लग रहें हैं, संगम आने वाले श्रद्धालु भी भगवा रंग में रंगे पांटून ब्रिज देखकर उत्साहित हैं. तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि भगवा सनातन का प्रतीक है. माघ मेले में करोड़ों सनातनी संगम स्नान के लिए आएंगे तो भगवा पांटून ब्रिज उन्हें आकर्षित करेगा.

माघ मेले का बढ़ा क्षेत्रफल
प्रभारी मेला अधिकारी ऋषि राज ने बताया कि इस बार माघ मेले का क्षेत्रफल बढ़ गया है. 7 सेक्टर में माघ मेले को बसाया जा रहा है. गंगा और यमुना में जल अधिक होने के चलते कार्य में थोड़ा व्यवधान जरूर है. लेकिन इससे निपटने से मेले के सभी कार्य समय से पूरा कराए जाएंगे. सभी विभागों की तरफ से कार्य तेज गति से शुरू कर दिए गए हैं. प्रभारी मेला अधिकारी ने कहा कि मिट्टी समतलीकरण का कार्य पूरा होने के तुरंत बाद ही संस्थाओं को बसाने के लिए जमीन आवंटन का काम शुरू कर दिया जाएगा.

कब लगेगा माघ मेला?
बता दें कि 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ माघ मेले का आयोजन शुरू होगा, जो 16 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा. माघ मेले में कल्पवासियों के साथ तमाम साधु संत और श्रद्धालु स्नान के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंचते हैं. इस बार जनवरी 2025 में लगे महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पुण्य की लगाने के लिए पहुंचे थे. ऐसे में अनुमान है कि इस बार के माघ मेले भी आस्था का हुजूम उमड़ सकता है. इसी के चलते माघ मेले की तैयारियां तेज हो गईं हैं.

यूपी एटीएस संभालेगी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रयागराज माघ मेले की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहें हैं. माघ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस को सौंपी गई है, संगम नोज से करीब दो सौ मीटर दूर किला घाट के पास एटीएस ने अपना स्पॉट भी बना दिया है. किला घाट से एटीएस के जवान पूरे माघ मेले की सुरक्षा पर नजर रखेंगे. माघ मेला क्षेत्र में इस बार पुलिस थानों के साथ ही पुलिस चौकियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है. पिछले माघ मेले की तुलना में करीब 15 फ़ीसदी अधिक पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी. करीब 200 सीसीटीवी कैमरे भी पूरे माघ मेला क्षेत्र में लगाए जाएंगे.

क्या बोले एसीपी?
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल का ने बताया, "माघ मेले का आयोजन 3 जनवरी से 15 फरवरी तक किया जाना है. पूरे मेला क्षेत्र को ASP के नेतृत्व में चार ज़ोन में बांटा गया है. करीब 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं. ICCC के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. ड्रोन और AI आधारित कैमरों से निगरानी की जाएगी. ATS टीम, STF, बाढ़ राहत यूनिट, PAC के जवान और RAF की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी."

 

Prayagraj Magh Mela

