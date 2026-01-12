भारतीय परिधान, आंखों में काजल और गले में रुद्राक्ष...महाकुंभ की मोनालिसा के बाद माघ मेले में वायरल हुई प्रयागराज की माही

Prayagraj Magh Mela Viral Girl (मो.गुफरान): महाकुंभ 2025 की सेंसेशन मोनालिसा के बाद माघ मेले में प्रयागराज की माही निषाद वायरल हो रहीं हैं. संगम तट पर माला बेचने वाली माही निषाद माघ मेले में वायरल हो रहीं हैं. माही का भारतीय परिधान, आंखों में काजल और गले में रुद्राक्ष की माला माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है, संगम आने वाले श्रद्धालु माही निषाद के साथ सेल्फ़ी ले रहें हैं.

माला बेचने का व्यापार चौपट

हालांकि माही भले ही माघ मेले में वायरल हो गई हैं, लेकिन उनका माला बेचने का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है. क्योंकि अपने ख़ास परिधान और भेषभूषा के चलते अधिकतर समय वह श्रद्धालुओं से ही घिरी रहतीं हैं.

इंटरनेट पर मिली नई पहचान

माही का कहना है कि मेले से सोशल साइट्स पर तो उन्हें पहचान मिल गई है. लेकिन उनके सामने आर्थिक तंगी का संकट गहरा गया है. माही का कहना है कि वह माघ मेले में माला बेचने के लिए आईं थीं, लेकिन दिन भर श्रद्धालुओं से वह घिरी रहती हैं, कोई सेल्फी लेता रहता है, तो कोई उनके ख़ास परिधान को लेकर सवाल जवाब करता रहता है. जिसके चलते उनका माला बेचने का कारोबार लगभग ठप सा हो गया है.

माही का कहना है कि माघ मेला पहुंच रहे लोगों का उन्हें प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से ही उन्हें सोशल साइट्स पर पहचान मिली है. इसे वह गंगा जी की कृपा मानती हैं. हालांकि उनका कहना है कि वह अभी किसी भी सपने के पीछे नहीं भाग रही हैं. वह केवल सम्मान के साथ अपना काम करना चाहती हैं. माही निषाद सलमान खान की फैन हैं. वह माघ मेले में हाथों से माला बेचती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेले की वायरल गर्ल बन चुकी हैं.

प्रयागराज की रहने वाली हैं माही

माही निषाद प्रयागराज जिले की ही रहने वाली हैं. माही बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बड़ी फैन हैं. उनकी सभी मूवी को उन्होंने देखा है. सलमान की स्टाइल और सादगी उनको खास पसंद है. इसके अलावा भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे को भी वह पसंद करती हैं. माही का कहना है कि अगर उनको फिल्मों में काम करने का मौका मिलता है तो वह जरूर करेंगी. फिलहाल अभी उनका फोकस परिवार की रोजी-रोटी पर है. बता दें कि इससे पहले महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं, इसके बाद उनको फिल्म में भी काम करने का मौका मिला. माघ मेले में माही निषाद की तुलना भी लोग मोनालिसा से कर रहे हैं.