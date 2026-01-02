Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले का 3 जनवरी को औपचारिक आग़ाज़, तैयारियां पूरी, पहले स्नान से पहले उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम

Prayagraj Magh Mela/मोहम्मद गुफरान: प्रयागराज के संगम तट पर पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से एक दिन पहले श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है. श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम के घाटों पर स्नान के लिए पहुंचे हैं, पूरा संगम का इलाका स्नानार्थियों से भरा हुआ है. श्रद्धालु त्रिवेणी के पावन तट पर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं. कल पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ माघ मेले का औपचारिक रूप से आग़ाज़ हो जाएगा.

संगम नोज पर तैयारियां लगभग पूरी

माघ मेले में शनिवार को पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है. स्नान पर्व से पहले संगम नोज पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. संगम नोज पर स्नानार्थियों के लिए एक बड़ा एरिया छोड़ा गया हैताकि पौष पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचें तो उन्हें कोई असुविधा न होने पाए.

पौष पूर्णिमा स्नान पर्व का ख़ास महत्व

प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व का ख़ास महत्व है. पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान और दान विशेष फलदाई माना गया है. पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ त्रिवेणी के पावन तट पर एक माह चलने वाला कल्पवास भी शुरू हो जाता है. देश के कई हिस्सों से कल्पवासी त्रिवेणी के पावन तट पर रहकर एक महीने की कठिन साधना करते हैं. ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी तट पर किया गया कल्पवास मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाता है.

एक महीने का कल्पवास

कल्पवास पापों से मुक्ति की राह बनाता है. एक महीने की कठिन और पवित्र साधना कल्पवासी के मन को शांति और आत्मशुद्धि की तरफ ले जाता है. धार्मिक मान्यता है कि माघ मास के दौरान देवी देवता भी संगम तट पर कल्पवास करते हैं. इस लिए यहां पर एक माह तक किया गया कल्पवास बेहद फलदाई माना जाता है.

माघ मेला 2026 में पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व तीन जनवरी को है. इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने संगम आएंगे. इसे देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने माघ मेला क्षेत्र में दो जनवरी की रात आठ बजे से यातायात प्रतिबंधित कर दिया है. यानी माघ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है.

