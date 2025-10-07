Advertisement
प्रयागराज महाकुंभ में टेंट और कॉटेज के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

 Prayagraj News: प्रयागराज महाकुंभ में ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप ने फर्जी वेबसाइट बनाकर 50 लोगों से करीब 19 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी की थी.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:33 AM IST
Prayagraj Mahakumbh
Prayagraj Mahakumbh

Prayagraj Mahakumbh: संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ के नाम पर लाखों की ठगी के आरोपी शिवांशु भरद्वाज को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस गिरफ्त में आए शिवांशु भरद्वाज ने महाकुंभ की फर्जी वेबसाइट बनाकर दुबई के पचास लोगों से कुंभ में कॉटेज के नाम पर 18 लाख 90 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी. पुलस आरोपी के अलावा गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुटी है.

दर्ज हुई थी शिकायत
मामले में पीड़ितों की तरफ से साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अब मेरठ निवासी शिवांशु भरद्वाज को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार ठग के कब्जे से पुलिस ने 5 एटीएम कार्ड, 4 सिमकार्ड और एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

क्या बोले एडीसीपी?
एडीसीपी राजकुमार मीणा ने बताया कि महाकुंभ के दौरान फर्जी वेबसाइट बनाकर टेंट और कॉटेज का प्रलोभन देकर श्रद्धालुओं से ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसकी विवेचना के क्रम में शिवांशु भरद्वाज का नाम सामने आया था. पुलिस को जांच में पता चला कि करीब 18 लाख 90 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी कॉटेज और टेंट के नाम पर की गई थी.

50 लोगों के साथ ठगी
दुबई के करीब 50 लोगों के साथ यह ऑनलाइन ठगी की गई थी, अब ठगी का आरोपी पुलिस गिरफ्त में है. पुलिस अभियुक्त से यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि अभियुक्त ने कितने और लोगों के साथ ठगी की है, गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों का भी पता लगाया जाएगा.

प्रयागराज महाकुंभ कब हुआ?
प्रयागराज में कुंभ मेला इसी साल 13 जनवरी 2025 से शुरू हुई था जो 26 फरवरी 2025 तक चला था. 45 दिन चलने वाले महाकुंभ में एक रिपोर्ट के मुतबिक करीब 66 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी, जो एक विश्व रिकॉर्ड है. यह आंकड़ा अमेरिका की जनसंख्या से दोगुना था. महाकुंभ में कई रिकॉर्ड स्थापित हुए थे.

prayagraj news

