प्रयागराज से चलेंगी 276 स्पेशल ट्रेनें, दिवाली और छठ पर यात्रियों को बड़ी सौगात, बिहार, दिल्ली, उदयपुर और भोपाल के लिए सीधी ट्रेन

प्रयागराज: दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. नियमित ट्रेनों के अलावा प्रयागराज मंडल से कुल 276 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को टिकट और यात्रा की परेशानी का सामना न करना पड़े.

किन शहरों के लिए ट्रेंने

मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि इन ट्रेनों को विशेष रूप से बिहार, कोलकाता, हावड़ा, लखनऊ, उदयपुर, दिल्ली, जयपुर और भोपाल जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलाया जा रहा है। इनमें से 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें सीधे प्रयागराज मंडल से संचालित की जा रही हैं, जो पर्वों के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करेंगी.

भीड़ नियंत्रित करने के लिए 24x7 वॉर रूम एक्टिव

भीड़ पर नियंत्रण और संचालन की निगरानी के लिए मंडल कार्यालय में एक 24×7 वॉर रूम बनाया गया है. यहां से प्रमुख स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और परिसरों में यात्रियों की भीड़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है. वॉर रूम में सभी शिफ्टों में अधिकारियों को तैनात किया गया है, जो रेल मदद पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्राप्त शिकायतों व सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं.

अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात

प्रयागराज जंक्शन समेत सभी बड़े स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे.

रेल प्रशासन की अपील

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या गलत सूचना पर ध्यान न दें. यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाईकी जाएगी. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस पर्व सीजन यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है.

