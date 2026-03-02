Advertisement
प्रयागराज में कब लगेगा चंद्र ग्रहण? होली से पहले संगम नगरी में आसमान में दिखेगा खूबसूरत नजारा

Chandra graham timing in Prayagraj: हिंदू पंचांग के अनुसार, होलिका दहन 2 मार्च को है. होलिका दहन के अगले दिन ही होली खेली जाती है. लेकिन इस बार तीन मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इसका असर भारत में भी दिखाई देगा. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 02, 2026, 04:59 PM IST
Chandra graham timing in Prayagraj: संगमनगरी प्रयागराज में होली से पहले साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इस बार चार मार्च को होली है. इससे पहले तीन मार्च को संगमनगरी में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. इस दौरान अचानक आसमान लाल हो जाएगा. आइए जान लेते हैं प्रयागराज में चंद्र ग्रहण की टाइमिंग?. साथ ही सूतक काल का सही समय?... 

Chandra graham timing in Prayagraj
हिंदू पंचांग के अनुसार, होलिका दहन 2 मार्च को है. होलिका दहन के अगले दिन ही होली खेली जाती है. लेकिन इस बार तीन मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इसका असर भारत में भी दिखाई देगा. ऐसे में प्रयागराज में भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव दिखेगा. हिंदू पंचांग के मुताबिक, प्रयागराज में शाम 5:30–6:45 बजे तक चंद्र ग्रहण दिखेगा. ध्यान दें ये अनुमानित समय है. संगम किनारे खुले मैदान से चंद्र ग्रहण का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है. 

Chandra graham timing in Prayagraj
इस दौरान चंद्रमा लाल या तांबे के रंग का दिखाई दे सकता है. इसे 'ब्लड मून' भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का वातावरण सूर्य की रोशनी को मोड़ देता है और लाल रंग की किरणें चांद तक पहुंचती हैं. अगर आसमान साफ रहा तो लोगों को यह खूबसूरत नजारा देखने को मिल सकता है.

Chandra graham timing in Prayagraj
चंद्र ग्रहण के नौ घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा. इसके चलते संगम किनारे लेटे हनुमान जी, वेणी माधव मंदिर, अलोप शंकरी मंदिर समेत सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे. सूतक 3 मार्च 2026, सुबह 09:39 बजे से शुरू होगा, जो शाम 06:47 बजे (ग्रहण समाप्ति के साथ) समाप्त होगा. सूतक काल के दौरान मंदिरों के पट बंद रहेंगे और किसी भी तरह की पूजा-पाठ, खाना बनाना/खाना वर्जित होता है. गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. बता दें कि वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना होती है. इसका दैनिक जीवन पर कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं होता. 

कैसे देखें चंद्र ग्रहण?
चंद्र ग्रहण देखने के लिए आपको बस खुले स्थान पर जाना है. छत, मैदान या किसी खुले पार्क से इसे आसानी से देखा जा सकता है. कुछ लोग दूरबीन या कैमरे से भी इस दृश्य को कैद करना पसंद करते हैं. अगर मौसम खराब हो तो आप ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम के जरिए भी इसे देख सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

