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संगम तट पर 'आत्मनिर्भर भारत' की हुंकार! प्रयागराज में दिखेगा भारतीय सेना के 'घातक' स्वदेशी हथियारों का दम

North Tech Symposium 2026: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम ग्राउंड में ‘नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026’ का शुभारंभ करेंगे. ‘रक्षा त्रिवेणी संगम’ थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में भारतीय सेना भविष्य के युद्धों के लिए तैयार अपने अत्याधुनिक और स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगा.   

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 03, 2026, 10:12 PM IST
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Rajnath SIngh
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North Tech Symposium 2026: संगम नगरी प्रयागराज भारतीय सेना की ताकत का गवाह बनने जा रहा है. रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम ग्राउंड में ‘नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026’ का शुभारंभ करेंगे. ‘रक्षा त्रिवेणी संगम’ थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में भारतीय सेना भविष्य के युद्धों के लिए तैयार अपने अत्याधुनिक और स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगा.    

आत्मनिर्भर भारत के तहत बने हथियारों का प्रदर्शन होगा
इस दौरान सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे. यह आयोजन मुख्य रूप से ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत देश में बने हथियारों और सैन्य तकनीकों को समर्पित है. कार्यक्रम को देखते हुए अरैल घाट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है. सेना के जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं. प्रशासन ने पूरे आयोजन स्थल को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया है. 

6 मई तक चलेगा आयोजन 
यह आयोजन भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड और सेंट्रल कमांड के साथ-साथ सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) द्वारा मिलकर किया जा रहा है. यह कार्यक्रम 4 मई से शुरू होकर 6 मई तक चलेगा और इसमें देशभर से रक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, उद्योग प्रतिनिधि और स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे. प्रयागराज को इस आयोजन के लिए चुना गया है. इसी सोच के साथ इस सिम्पोजियम का नाम ‘रक्षा त्रिवेणी संगम’ रखा गया है. यहां सेना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे. 

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यह भी पढ़ें : राजनाथ सिंह का कल प्रयागराज दौरा, संगम नगरी में गूंजेगा सेना का शौर्य, ‘नार्थ टेक सिम्पोजियम-2026’ में दिखेगी आधुनिक भारत की ताकत

 

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