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पेट्रोल-डीजल क्राइसेस की अफवाहों पर प्रयागराज में अलर्ट, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी

Prayagraj Petrol Diesel Crisis: पेट्रोल-डीजल क्राइसेस की अफवाहों पर संगम नगरी में प्रशासन अलर्ट है. आपूर्ति विभाग ने शहर ग्रामीण इलाकों के लिए तीन टीमें गठित की गई है. बल्क में खरीदारी और ओवर रेटिंग करने वालों की विशेष निगरानी की जाएगी. गड़बड़ियां करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 30, 2026, 11:28 AM IST
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Petrol Diesel Crisis
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Prayagraj Petrol Diesel Crisis/ मो. गुफरान: पेट्रोल और डीजल क्राइसेस की अफवाहों को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में प्रशासन अलर्ट हो गया है. जिले में पेट्रोल-डीजल की क्राइसेस जैसी कोई समस्या न होने पाए इसके लिए तीन टीमें जिला आपूर्ति विभाग की तरफ से गठित कर दी गईं हैं. जोकि शहर और ग्रामीण इलाकों में स्थित पेट्रोल पंप पर नजर रखेंगी. आपूर्ति विभाग की तरफ गठित टीमें खास करके बल्क में खरीदारी और जमाखोरी करने वालों पर नजर रखेंगी.

पेट्रोल और डीजल क्राइसेस की अफवाह पर अलर्ट
इसके साथ ही किसी भी पंप पर किसी व्यक्ति के 200 लीटर से अधिक डीजल या पेट्रोल की खरीदारी पर भी रोक लगा दी गई है. सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े हॉस्पिटल, किसान के ट्यूबल और शादी विवाह घर को ही 200 लीटर तक डीजल खरीद की अनुमति होगी. इतना ही नहीं डीजल खरीदारी का पूरा ब्यौरा भी उपलब्ध कराना होगा. किस जगह पर खरीदारी किए जा रहे डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल होगा. इसकी पूरी जानकारी देने पर ही 200 लीटर तक की खरीदारी की मंजूरी मिल पाएगी.

एनएसए के तहत होगी कार्रवाई 
कहीं पर भी अगर डीजल और पेट्रोल की जमाखोरी या फिर ओवररेटिंग का मामला सामने आया तो एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी. जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि संगम नगरी प्रयागराज में अभी फिलहाल कोई खास समस्या नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ इलाकों में गुरुवार को समस्याएं आई थी, लेकिन अब सामान्य रूप से सभी पंप पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है. जिला आपूर्ति अधिकारी के मुताबिक, हालात को देखते हुए तीन टीमें गठित कर दी गई है, जोकि शहर और ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर हालात पर नजर रखेंगी.

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क्या बोले जिला आपूर्ति अधिकारी?
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि बल्क में खरीदारी और ओवररेटिंग पर विशेष नजर रखी जा रही है. पंप पर समय से डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. 24 घंटे की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि संभावित संकट से आसानी से निपटा जा सके और ऐसे हालात का कोई गलत फायदा न उठाने पाए इस पर भी नजर रखी जा रही है. जिला आपूर्ति अधिकारी के मुताबिक कहीं पर भी अगर गड़बड़ी पाई गई तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़िए: UP Fuel Price Today: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, नोएडा से कानपुर तक क्या हैं तेल के भाव? जानें कहां महंगा मिल रहा तेल!

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