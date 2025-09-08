24 घंटे बाद बंद हो जाएगा प्रयागराज का फाफामऊ ब्रिज, शहर में किधर से मिलेगी एंट्री, देख लें डायवर्जन प्लान

Phaphamau Bridge repair work (मो.गुफरान): प्रयागराज में गंगा नदी पर बना फाफामऊ ब्रिज मरम्मत कार्य के लिए 9 सितंबर से पंद्रह दिनों के लिए बंद हो रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक विभाग ने रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है. लखनऊ, रायबरेली और कुंडा से प्रयागराज आने वाली गाड़ियों को नवाबगंज बाईपास से कोखराज होते हुए पूरामुफ्ती के रास्ते शहर में प्रवेश कराया जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस की होगी तैनाती

इसके साथ ही अयोध्या, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से शहर में आने वाले वाहनों को फाफामऊ कस्बे के जरिए सहसो चौराहा होकर अंदावा होते हुए झूंसी ब्रिज के सहारे शहर में प्रवेश कराया जाएगा. वहीं डायवर्जन वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी की जाएगी. ताकि रूट डायवर्जन प्लान में कोई असुविधा न होने पाए.

1988 में बना था ब्रिज

बता दें कि प्रयागराज में गंगा नदी पर साल 1988 में ब्रिज बना था. जिसके सहारे अवध प्रांत के साथ स्थानीय सभी वाहनों का आवागमन होता है. समय समय पर इसका मरम्मत का काम भी होता रहा है. मौजूदा समय में ब्रिज के 8 ज्वाइंटर कई जगह से टूटे हुए हैं. ऐसे में अगर उनका समय रहते मरम्मत नहीं हुआ तो बड़ी घटना घट सकती है.

हर दिन गुजरते हैं 5 हजार वाहन

क्योंकि फाफामऊ ब्रिज पर छोटे बड़े मिलाकर औसतन 5 हजार से अधिक वाहन हर दिन गुजरते हैं. जिसके जरिए करीब एक लाख लोग सफर करते हैं. लिहाजा क्षतिग्रस्त हुए ज्वाइंटर को दुरुस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिला प्रशासन से पत्राचार करके ब्रिज को 15 दिनों के लिए बंद रखने की मांग की है. जिसके बाद जिला प्रशासन भी अब वैकल्पिक तैयारियों में जुट गया है.

