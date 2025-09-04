प्रयागराज आने-जाने वाले ध्यान दें, 4 दिन बाद बंद हो जाएगा फाफामऊ ब्रिज, जानें किन रास्तों से मिलेगी एंट्री
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2908186
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रयागराज आने-जाने वाले ध्यान दें, 4 दिन बाद बंद हो जाएगा फाफामऊ ब्रिज, जानें किन रास्तों से मिलेगी एंट्री

Prayagraj Phaphamau Bridge Close: आने वाले सप्ताह में प्रयागराज आने या जाने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान दें, फाफामऊ ब्रिज 9 सितंबर से 15 दिन के लिए बंद रहेगा. जान लीजिए गाड़ियों को किधर से एंट्री मिलेगी.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prayagraj Phaphamau Bridge Close
Prayagraj Phaphamau Bridge Close

Prayagraj route diversion plan/मो.गुफरान: प्रयागराज में गंगा नदी पर बना फाफामऊ ब्रिज मरम्मत कार्य के लिए 9 सितंबर से पंद्रह दिनों के लिए बंद हो रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक विभाग ने रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है. डीसीपी ट्रैफिक नीरज पांडेय ने जी मीडिया से बातचीत में बताया कि लखनऊ, रायबरेली और कुंडा से प्रयागराज आने वाली गाड़ियों को नवाबगंज बाईपास से कोखराज होते हुए पूरामुफ्ती के रास्ते शहर में प्रवेश कराया जाएगा.

कहां से प्रवेश करेंगे वाहन
इसके साथ ही अयोध्या, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से शहर में आने वाले वाहनों को फाफामऊ कस्बे के जरिए सहसो चौराहा होकर अंदावा होते हुए झूंसी ब्रिज के सहारे शहर में प्रवेश कराया जाएगा. डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि रूट डायवर्जन प्वाइंट से पहले हम सभी जगहों पर खास कर उन जगहों पर जहां से रूट डायवर्जन किया जा रहा है वहां साइनबोर्ड लगाएंगे. ताकि लोग अपनी सुविधानुसार मार्ग आने जाने के लिए चुन सकें.

ट्रैफिक पुलिस की होगी तैनाती
वहीं डायवर्जन वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी की जाएगी. ताकि रूट डायवर्जन प्लान में कोई असुविधा न होने पाएं. बता दें कि प्रयागराज में गंगा नदी पर साल 1988 में ब्रिज बना था. जिसके सहारे अवध प्रांत के साथ स्थानीय सभी वाहनों का आवागमन होता है. समय समय पर इसका मरम्मत का काम भी होता रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

1 लाख लोग रोजाना सफर करते
मौजूदा समय में ब्रिज के 8 ज्वाइंटर कई जगह से टूटे हुए हैं. ऐसे में अगर उनका समय रहते मरम्मत नहीं हुआ तो बड़ी घटना घट सकती है. क्योंकि फाफामऊ ब्रिज पर छोटे बड़े मिलाकर औसतन 5 हजार से अधिक वाहन हर दिन गुजरते हैं. जिसके जरिए करीब एक लाख लोग सफर करते हैं. लिहाजा क्षतिग्रस्त हुए ज्वाइंटर को दुरुस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिला प्रशासन से पत्राचार करके ब्रिज को 15 दिनों के लिए बंद रखने की मांग की है. जिसके बाद जिला प्रशासन भी अब वैकल्पिक तैयारियों में जुट गया है.

 

 

TAGS

Prayagraj

Trending news

Prayagraj
प्रयागराज आने-जाने वाले ध्यान दें,15 दिन बंद रहेगा फाफामऊ ब्रिज,इन रास्तों से एंट्री
RPF-GRP
RPF-GRP को चेकिंग में बड़ी सफलता, DDU जंक्शन पर एक शख्स का खोला बैग तो मचा हड़कंप
brother attacked his brother
बलरामपुर में खौफनाक वारदात! छोटे भाई ने ही बड़े भाई पर किया जानलेवा हमला
etawah bus accident
कानपुर-आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा, 15 से ज्यादा यात्री हुए घायल, कई की हालत गंभीर
Varanasi Rain Alert
काशी में सूर्यदेव के दर्शन! गरज-चमक के साथ होगी बारिश, जानें कैसा रहेगा मौसम का रुख?
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में सुस्त पड़ेगा मॉनसून! टिहरी-पौड़ी समेत इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
sultanpur news
सपा सांसद खोजे नहीं मिल रहे?...नीतीश की JDU ने अखिलेश के MP के खिलाफ खोला मोर्चा
Lucknow news
ओम प्रकाश राजभर का आवास घेरा, ABVP कार्यकर्ताओं का लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन
Latest Meerut News
कृष्ण जैसा बच्चा चाहती हूं...चर्चित ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने जताई इच्छा
Bareilly News
मुस्लिम महिलाओं का गैर मर्दों से हाथ मिलाना नाजायज, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान
;