Add Zee Business As A Preferred Source
App

प्रयागराज में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को मिली अनुमति, आठ अगस्त को KP ग्राउंड में आयोजन

Rahul Gandhi Prayagraj event: प्रयागराज में 8 अगस्त को लेकर प्रस्तावित लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' का रास्ता साफ हो गया है. केपी ट्रस्ट (कायस्थ पाठशाला) ने पूर्व में निरस्त की गई कार्यक्रम स्थल की अनुमति का आदेश रद्द करते हुए, शर्तों के साथ दोबारा मंजूरी प्रदान कर दी है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 07, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:06 AM IST
प्रयागराज में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को मिली अनुमति, आठ अगस्त को KP ग्राउंड में आयोजन
Image Credit: Prayagraj News

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लखनऊ में बसेगा नया शहर:LDA विकसित करेगा 'वशिष्ठ नगर योजना',1035 एकड़ जमीन चिह्नित
2
3
4
5