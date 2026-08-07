प्रयागराज में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को मिली अनुमति, आठ अगस्त को KP ग्राउंड में आयोजन

प्रयागराज में राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम

राहुल गांधी दोपहर 3.30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से सीधे स्वराज भवन जाएंगे. राहुल गांधी स्वराज भवन में करीब 2 घंटे तक आराम करेंगे. फिर शाम 5.30 बजे कार्यक्रम स्थल केपी कॉलेज मैदान के लिए रवाना होंगे. 6 बजे से 8.30 बजे तक छात्रों से राहुल गांधी संवाद करेंगे. 8.30 बजे कार्यक्रम से निकलकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे. इसके बाद राहुल गांधी 9.30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.