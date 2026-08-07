प्रयागराज में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को मिली अनुमति, आठ अगस्त को KP ग्राउंड में आयोजन

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Rahul Gandhi Prayagraj Visit: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' को लेकर बना सस्पेंस और असमंजस अब पूरी तरह खत्म हो गया है. केपी (KP) ट्रस्ट प्रबंधन ने यू-टर्न लेते हुए कुछ शर्तों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की दोबारा अनुमति दे दी है. यह कार्यक्रम 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी कॉलेज मैदान में ही आयोजित किया जाएगा.
क्यों पैदा हुआ था असमंजस?
दरअसल, 5 अगस्त को केपी ट्रस्ट प्रबंधन ने अचानक राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति को निरस्त कर दिया था. इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी. अनुमति रद्द होने के बावजूद राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने स्पष्ट कर दिया था कि 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम हर हाल में केपी कॉलेज ग्राउंड में ही होगा और राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने जरूर आएंगे.
अजय राय ने जारी किया नया अनुमति पत्र
मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केपी ट्रस्ट की ओर से जारी नया अनुमति पत्र मीडिया से साझा करते हुए स्थिति साफ की. उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने कुछ दिशानिर्देशों और शर्तों के साथ कार्यक्रम की औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी है.
छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी
8 अगस्त को आयोजित होने वाले इस 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में राहुल गांधी प्रयागराज और आसपास के जिलों से जुटने वाले हजारों प्रतियोगी छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे. इसमें बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और युवाओं के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. अब केपी ट्रस्ट प्रबंधन ने कुछ शर्तों के साथ कार्यक्रम की अनुमति देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है.
प्रयागराज में राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम
राहुल गांधी दोपहर 3.30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से सीधे स्वराज भवन जाएंगे. राहुल गांधी स्वराज भवन में करीब 2 घंटे तक आराम करेंगे. फिर शाम 5.30 बजे कार्यक्रम स्थल केपी कॉलेज मैदान के लिए रवाना होंगे. 6 बजे से 8.30 बजे तक छात्रों से राहुल गांधी संवाद करेंगे. 8.30 बजे कार्यक्रम से निकलकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे. इसके बाद राहुल गांधी 9.30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.
प्रयागराज-आज सुपुर्द-ए-खाक होगा अबान
शुक्रवार की नमाज़ के बाद अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद को दफन किया जाएगा, अतीक के पैतृक चकिया स्थित क़ब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, देर रात तक आबान का शव प्रयागराज पहुंचा. सुबह जरूरी रस्में अदा करके शुक्रवार को दोपहर की नमाज़ के बाद दफन किया जाएगा. बता दें कि गुरुवार को झांसी में एक सड़क हादसे में माफिया अतीक के बेटे समेत दो की मौत हो गई थी.
अतीक अहमद के कुल कितने बेटे?
माफिया अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के कुल 5 बेटे थे.
उमर अहमद (सबसे बड़ा बेटा)
अली अहमद (दूसरा बेटा)
असद अहमद (तीसरा बेटा)
अहज़म अहमद (चौथा बेटा)
अबान अहमद (सबसे छोटा बेटा)
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