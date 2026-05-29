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प्रयागराज में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू बस ने कार को टक्कर मारी; 3 लोगों की मौत, कई घायल

Prayagraj Accident News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के हंडिया में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक बेकाबू बस ने कार में टक्कर मार दी, जिससे कार एक खड्डे में  गिर गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 29, 2026, 07:01 PM IST
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बस ने कार को टक्कर मारी
बस ने कार को टक्कर मारी

मो. गुफरान/प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. गंगानगर जोन के हंडिया थाना क्षेत्र में प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर एक तेज रफ्तार अनुबंधित बस अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड में चली गई और सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावह था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

हाईवे पर मची अफरा-तफरी
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा सैदाबाद स्थित भैस्की पेट्रोल पंप के सामने हुआ. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े. कार में सवार लोग बुरी तरह फंस गए थे. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक तीन लोगों की सांसें थम चुकी थीं. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और कुछ देर तक यातायात बाधित रहा.

मृतकों में दंपती भी शामिल
पुलिस के अनुसार, कार में सवार सभी लोग ज्ञानपुर गोपीगंज से प्रयागराज के झूंसी की ओर जा रहे थे. हादसे में जौनपुर निवासी 60 वर्षीय राकेश त्रिपाठी, उनकी 58 वर्षीय पत्नी प्रभावती देवी और भदोही निवासी 27 वर्षीय शुभम दुबे की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, 35 वर्षीय राहुल त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

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बस चालक गिरफ्तार, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही हंडिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, हादसे के बाद बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और बस को भी कब्जे में ले लिया गया है.

डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत ने बताया कि मृतकों के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. प्रारंभिक जांच में बस के अनियंत्रित होकर गलत दिशा में आने की बात सामने आई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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