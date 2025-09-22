प्रयागराज में दर्दनाक हादसा: खड़ी बोलेरो में ट्रक ने मारी टक्कर, चार लोगों की मौत, तीन गंभीर घायल

Prayagraj Accident: प्रयागराज में ट्रक ने सड़क पर खड़ी गाड़ी को कुचल दिया. इस हादसे में बोलेरो में सवार चार लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है.
प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: संगमनगरी प्रयागराज के सोरांव इलाके में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. हाईवे पर खड़ी बोलेरो में ट्रक घुस गया. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है. तीन लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए है. घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
