भगवान डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि दें....व्‍यापारियों और कारोबारियों के बाद संगमनगरी में संतों का फूटा गुस्‍सा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2903919
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

भगवान डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि दें....व्‍यापारियों और कारोबारियों के बाद संगमनगरी में संतों का फूटा गुस्‍सा

Prayagraj News: अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50 फीसदी ट्रैर‍िफ बढ़ाने पर प्रयागराज में संतों ने कहा कि ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारत उसके दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भगवान डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि दें....व्‍यापारियों और कारोबारियों के बाद संगमनगरी में संतों का फूटा गुस्‍सा

Prayagraj News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने पर साधु संतों में भी आक्रोश देखा जा रहा है. संगम नगरी प्रयागराज में डंडी स्वामी संन्यासियों ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया और ट्रंप की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया. डंडी स्वामी संन्यासियों के इस बुद्धि शुद्धि महायज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. 

साधु-संतों ने किया हवन पूजन 
संतों ने कहा कि ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारत उसके दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है. ट्रंप की बुद्धि शुद्धि के लिए आज बाकायदा हवन पूजन किया गया है. डंडी स्वामी प्रबंधन समिति के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम ने कहा कि भारत के सैनिकों के लिए वह हमेशा अनुष्ठान करते रहते हैं, लेकिन प्रयागराज यज्ञ की धरती है, यहां पर सच्चे मन से किया गया यज्ञ का फल अवश्य मिलता है. 

भारत पर अनैतिक दबाव बना रहा अमेरिका 
इसी उद्देश्य के साथ आज भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती और अमेरिकी राष्ट्रपति के बुद्धि शुद्धि के लिए हवन पूजन यज्ञ किया गया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर अनैतिक रूप से दबाव बनाकर व्यापार करना चाहता है, लेकिन भारत उनके इस मंसूबे को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा. स्वामी महेशाश्रम ने कहा कि हम अब लगातार ये अनुष्ठान करते रहेंगे. ताकि भारत को कमजोर करने का प्रयास करने वाली शक्तियों के मंसूबों को तोड़ा जा सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : जहां भगवान राम ने की थी पूजा.. वहां पहुंचे सीएम योगी, जानें प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर की कथा

यह भी पढ़ें :  विपक्ष के नेताओं को भ्रम हो गया...बिहार में राहुल गांधी,अखिलेश और तेजस्वी की संयुक्त रैली पर अनुप्रिया पटेल ने साधा निशाना

TAGS

prayagraj news

Trending news

prayagraj news
भगवान डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि दें....संगमनगरी में संतों का फूटा गुस्‍सा
Ayodhya Weather
अयोध्या में बंद करने पड़ेंगे एसी-कूलर! IMD ने मॉनसून को लेकर की नई भविष्यवाणी
Jhansi News
अस्पताल में घोड़ों का आतंक, मरीजों के बीच गूंजा चीख-पुकार का तांडव
radha ashtami
राधा रानी का 5253वां जन्‍मोत्‍सव: श्वेत छतरी में बैठकर लाडली जी ने दिए दर्शन
Unnao News
यूपी के इस जिले की बदलेगी तस्वीर! 60 गांव बनेंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस
UPPSC
APS 2010 भर्ती घोटाले में बड़ा एक्‍शन, 7 साल से लंबित जांच में अब बड़ी उम्‍मीद जगी
BSP MLA Umashankar Singh
बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, पत्‍नी की कंपनी बड़े घोटाले के घेरे में
jalaun news
जालौन में हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन,आरोपी के फार्महाउस पर चला बुलडोज़र
balrampur news
सुनो! मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी… ससुराल वालों ने भेजने से किया इंकार
muradabad news
पेट्रोल से आग लगाई फिर सनकी पति ने काटी पत्नी की नाक आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
;