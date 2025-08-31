Prayagraj News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने पर साधु संतों में भी आक्रोश देखा जा रहा है. संगम नगरी प्रयागराज में डंडी स्वामी संन्यासियों ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया और ट्रंप की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया. डंडी स्वामी संन्यासियों के इस बुद्धि शुद्धि महायज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

साधु-संतों ने किया हवन पूजन

संतों ने कहा कि ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारत उसके दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है. ट्रंप की बुद्धि शुद्धि के लिए आज बाकायदा हवन पूजन किया गया है. डंडी स्वामी प्रबंधन समिति के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम ने कहा कि भारत के सैनिकों के लिए वह हमेशा अनुष्ठान करते रहते हैं, लेकिन प्रयागराज यज्ञ की धरती है, यहां पर सच्चे मन से किया गया यज्ञ का फल अवश्य मिलता है.

भारत पर अनैतिक दबाव बना रहा अमेरिका

इसी उद्देश्य के साथ आज भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती और अमेरिकी राष्ट्रपति के बुद्धि शुद्धि के लिए हवन पूजन यज्ञ किया गया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर अनैतिक रूप से दबाव बनाकर व्यापार करना चाहता है, लेकिन भारत उनके इस मंसूबे को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा. स्वामी महेशाश्रम ने कहा कि हम अब लगातार ये अनुष्ठान करते रहेंगे. ताकि भारत को कमजोर करने का प्रयास करने वाली शक्तियों के मंसूबों को तोड़ा जा सके.

