आस्था पर प्रहार! 'संगम' नाम पर 'छलकेगा जाम'? प्रयागराज में साधु-संतों ने रेडिको खेतान के खिलाफ खोला मोर्चा

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: त्रिवेणी का पावन तट संगम सनातन आस्था का एक बड़ा केंद्र है. मोक्ष दायिनी त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए कुंभ और माघ मेले में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है, लेकिन मदिरा बनाने वाली कंपनी ने अपने शराब के ब्रांड का नाम संगम रख दिया है. इसको लेकर प्रयागराज के साधु संतों और त्रिवेणी के तट पर रहने वाले पुरोहितों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

कंपनी पर साजिश का आरोप

साधु संतों ने योगी सरकार से संगम नाम से शराब बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वहीं, संगम के तीर्थ पुरोहितों ने इसे त्रिवेणी का अपमान बताया है. पुरोहितों ने इसे संगम के नाम से शराब बनाने वाली कंपनी की सोची समझी साजिश बताया है, ताकि सनातन को नुकसान पहुंचाने के साथ बदनाम किया जा सके. तीर्थ पुरोहित प्रदीप पाण्डेय ने कहा है कि अगर सरकार ने समय रहते हुए कथित शराब कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो संगम के तीर्थ पुरोहित एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

नामी कंपनी बना रही शराब

जानकारी के मुताबिक, रेडिको खेतान की रामपुर डिस्टलरी का सिंगल माल्ट संगम नाम से शराब बना रही है. सोशल मीडिया पर संगम ब्रांड की शराब का वीडियो सामने आया तो साधु संतों के साथ संगम तट के तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा भड़क गया. साधु संतों ने सीधे तौर पर इसे संगम के साथ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. योगी सरकार से मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. संतों और पुरोहितों ने चेताया है कि अगर कंपनी को प्रतिबंधित नहीं किया गया तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : प्रयागराज आलोपीबाग उपचुनाव भाजपा ने फिर जीता, सचिन मिश्रा ने 1093 वोट पाकर विरोधियों को हराया

यह भी पढ़ें : होटल नहीं तो मंदिर में मिलते हैं...इंस्टाग्राम पर पत्नी के जाल में बुरा फंसा पति, दूसरी शादी के चक्कर में पहुंचा सलाखों के पीछे