Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

किन्नर शंकराचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा! साधु संतों ने हिमांगी सखी की नियुक्ति को दी चुनौती

Prayagraj News: रविवार को महाशिवरात्रि के मौके पर भोपाल में एक धार्मिक अनुष्ठान में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने कथा वाचक हिमांगी सखी को किन्नर शंकराचार्य घोषित किया. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 16, 2026, 05:42 PM IST
Himangi Sakhi
Himangi Sakhi

Prayagraj News: हिमांगी सखी को किन्नर शंकराचार्य बनाए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. अखाड़ों के साधु संतों ने किन्नर शंकराचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अखाड़ों के साधु संतों का कहना है कि धर्म और सनातन संस्कृति का मजाक बनाए जाने की यह कोशिश की जा रही है, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जगद्गुरु शांडिल्य महाराज का कहना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने चार दिशाओं में चार पीठे स्थापित की थी, जिन पर परंपरागत तरीके से चार शंकराचार्य बनाए गए. इसके अलावा अन्य जितने भी स्वयंभू शंकराचार्य हैं वह न सिर्फ धर्म का नुकसान कर रहे हैं बल्कि सनातन संस्कृति का भी मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में किन्नर समुदाय से शंकराचार्य बनाया जाना और भी हतप्रभ करने वाला है. 

धर्म और संस्कृति का उपहास उड़ाने की कोशिश की गई 
वहीं, श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी का कहना है कि जिस तरीके से नए किन्नर शंकराचार्य की ताजपोशी की गई है, यह आने वाले दिनों में धर्म और संस्कृति के साथ परंपरा को भी नुकसान पहुंचाएगी. वहीं आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद का कहना है कि हिंदू धर्म और संस्कृति का उपहास उड़ाने की कोशिश की गई है. किन्नर संत तो स्वीकार है, लेकिन शंकराचार्य किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सिर्फ चार पीठे स्थापित की हैं, उनके अलावा कोई अन्य पीठ किसी कीमत पर धर्म और संस्कृति को मान्य नहीं है.

शंकराचार्य से बड़ा कोई पद नहीं 
स्वामी प्रकाशानंद का कहना है कि शंकराचार्य से सर्वोच्च कोई भी पद सनातन धर्म में नहीं है, इसलिए आज अगर किन्नर समुदाय से शंकराचार्य बनाया जाएगा तो भविष्य में इसके और भी दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, कोई भी अपने आप को आकर दलित, पिछड़ा या अन्य समुदाय के नाम पर नए-नए स्वयंभू शंकराचार्य बनाने का प्रयास करेगा. 

चार पीठों से कोई लेना देना नहीं 
किन्नर शंकराचार्य बनाए जाने के बाद हिमांगी सखी का कहना है कि शंकराचार्य की चार पीठों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. वह किन्नर समुदाय से आती हैं, किन्नर समुदाय तृतीय लिंग है, किन्नर समुदाय उपदेवताओं की श्रेणी में आता है, अभी तक किन्नर समुदाय के हितों को लेकर कोई काम नहीं किया गया. जिसके चलते लगातार किन्नरो का धर्मांतरण किया गया. मुस्लिम और ईसाई धर्म में बड़ी संख्या में हिंदू किन्नर जा चुके हैं, ऐसे में उनके घर वापसी को लेकर यह पहल की गई है. 

धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करेंगे 
किन्नर शंकराचार्य देशभर में किन्नरों के हो रहे धर्मांतरण जैसे मामलों को रोकने का प्रयास करेंगे, और इसमें जो लोग भी व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं. वह किसी भी कीमत पर उचित नहीं है. हिमांगी सखी ने सीधे तौर पर उनके नियुक्ति पर सवाल उठाने वालों को शास्त्रार्थ की भी चुनौती दे दी है. 

भोपाल में किन्नर शंकराचार्य का किया गया पट्टाभिषेक 
बता दें कि रविवार को महाशिवरात्रि के मौके पर भोपाल में एक धार्मिक अनुष्ठान में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने कथा वाचक हिमांगी सखी को विधिवत् वैदिक परंपरा के अनुसार किन्नर शंकराचार्य का पट्टाभिषेक किया. इस दौरान बड़ी संख्या में किन्नर संत और महंत भी पट्टा अभिषेक में शामिल हुए, कई किन्नरों की घर वापसी भी कराई गई. इसके बाद से किन्नर शंकराचार्य को लेकर अखाड़ों के साधु संतों के साथ ही हिंदू धर्म गुरुओं के बयान सामने आने लगे हैं. एक स्वर में ज्यादातर साधु संत और अखाड़ों के महंत और महामंडलेश्वर भी किन्नर शंकराचार्य की नियुक्ति को लेकर सख्त ऐतराज जता रहे हैं. 

यह भी पढ़ें : पांच भाषाओं का ज्ञान, ग्लैमर वर्ल्ड से रहा नाता....जानें कौन हैं किन्नर अखाड़े की पहली शंकराचार्य हिमांगी सखी?

यह भी पढ़ें :  Prayagraj News: महाकुंभ में माला बेचने वाली की मां गंगा ने बदली जिंदगी; प्रयागराज पहुंची मोनालिसा, फिल्म की कमाई से करेंगी ये बड़ा काम

 

prayagraj news

