Prayagraj News: प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाने का मामला सामने आया है. यूपी बोर्ड ने शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को अलर्ट किया है. यूपी बोर्ड ने www.upmsponline.in फर्जी वेबसाइट से सतर्क रहने को कहा है. यूपी बोर्ड ने www.upmsp.edu.in को आधिकारिक वेबसाइट बताया है. आधिकारिक वेबसाइट पर ही छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को सूचनाएं बोर्ड की ओर से दी जाएंगी. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

यूपी बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी

बता दें कि यूपी बोर्ड हाई स्‍कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत हिंदी विषय की बजाय दूसरे सरल विषय से कराने की तैयारी में है. यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा की समय सारिणी को अभी से अंतिम रूप देने में जुटा है. यूपी बोर्ड इस बार परीक्षा में नया प्रयोग करने पर विचार कर रहा है. यूपी बोर्ड के अधिकारियों का मानना है कि ऐसा कदम उठाने से परीक्षा छाड़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्‍या में कमी आएगी.

यह बताई जा रही वजह

गौरतलब है कि यूपी बोर्ड से संबद्ध स्‍कूलों में ह‍िंदी माध्‍यम से पढ़ाई होती है. वहीं, कुछ स्‍कूलों में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्‍यमों में पढ़ाई होती है. यूपी बोर्ड में हिंदी को स्‍कोरिंग विषय की श्रेणी में रखा गया है. यही वजह है कि बच्‍चों पर इसमें बेहतर नंबर लाने का प्रेशर भी रहता है. ऐसे में यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राएं कम प्रेशर महसूस करें, इसलिए बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है. हिंदी जैसे स्‍कोरिंग वाले विषय की जगह किसी सरल विषय से परीक्षा की शुरुआत की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : UP News: यूपी में निकलेंगी 50 हजार होम गार्डों की नौकरी! भर्ती प्रक्रिया की नई नियमावली में आयु सीमा की भी छूट, सीएम योगी ने दिये निर्देश

यह भी पढ़ें : 8010 पदों पर नौकरी के लिए सुनहरा मौका, 10वीं के युवाओं को ऑन द स्‍पॉट म‍िलेगी नौकरी