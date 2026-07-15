प्रयागराज साउथ मलाका हत्याकांड, एक ही परिवार के थे 4 लोग, पुलिस ने तैयार की 250 पन्नों की चार्जशीट

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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में बीते 3 जून को हुए हत्याकांड में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है. एक ही परिवार के चार सदस्यों की नृशंस हत्या के इस मामले में पुलिस ने करीब 250 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट तैयार कर ली है. जल्द ही इसे अदालत में दाखिल किया जाएगा.
जानें पूरा मामला ?
दरअसल, बीते 3 जून को साउथ मलाका स्थित आवास में एक ही परिवार के चार लोगों वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी अनीता, बेटी मीनाक्षी और बेटे अभिषेक की हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की थी.
चार्जशीट में शामिल मुख्य साक्ष्य
पुलिस द्वारा तैयार की गई 250 पन्नों की इस चार्जशीट को बेहद मजबूत माना जा रहा है. इसमें घटना की पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक और ठोस साक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई है.फोरेंसिक रिपोर्ट,पीएम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज में हत्याकांड के समय और आसपास की गतिविधियों के डिजिटल सबूत. गवाहों के बयान में पुलिस ने मामले से जुड़े गवाहों के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों, जिनमें छोटे बेटे और बहू शामिल हैं, के बयान भी दर्ज किए हैं.
मुख्य आरोपी और हत्याकांड का खुलासा
पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि इस हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार परिवार का ही बेटा अभिषेक था. पुलिस के अनुसार, अभिषेक ने अपने एक दोस्त शनि गुप्ता के साथ मिलकर साजिश रची और अपने ही परिजनों की हत्या कर दी. हालांकि, कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब इस हत्याकांड के बाद अभिषेक के साथी शनि गुप्ता ने अभिषेक को भी मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने अपनी जांच के दौरान इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को आपस में जोड़ा है.
आगे की कार्यवाही
पुलिस अब इस मामले को न्यायिक प्रक्रिया में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है. चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई तेज होने की उम्मीद है.
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