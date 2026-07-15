प्रयागराज साउथ मलाका हत्याकांड, एक ही परिवार के थे 4 लोग, पुलिस ने तैयार की 250 पन्नों की चार्जशीट

मुख्य आरोपी और हत्याकांड का खुलासा

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि इस हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार परिवार का ही बेटा अभिषेक था. पुलिस के अनुसार, अभिषेक ने अपने एक दोस्त शनि गुप्ता के साथ मिलकर साजिश रची और अपने ही परिजनों की हत्या कर दी. हालांकि, कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब इस हत्याकांड के बाद अभिषेक के साथी शनि गुप्ता ने अभिषेक को भी मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने अपनी जांच के दौरान इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को आपस में जोड़ा है.