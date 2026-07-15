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प्रयागराज साउथ मलाका हत्याकांड, एक ही परिवार के थे 4 लोग, पुलिस ने तैयार की 250 पन्नों की चार्जशीट

Prayagraj News: प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में बीते 3 जून को हुए हत्याकांड में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है. एक ही परिवार के चार सदस्यों की नृशंस हत्या के इस मामले में पुलिस ने करीब 250 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट तैयार कर ली है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 15, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:12 AM IST
प्रयागराज साउथ मलाका हत्याकांड, एक ही परिवार के थे 4 लोग, पुलिस ने तैयार की 250 पन्नों की चार्जशीट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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