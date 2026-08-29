प्रयागराज में आधी रात बड़ा हादसा, 25 फीट गहरे गड्ढे ने हिला दी स्वामी नारायण मंदिर की नींव, मलबे में तब्दील हुए 12 कमरे

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Swami Narayan Temple Collapse/ मो. गुफरान: संगम नगरी प्रयागराज में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. जार्जटाउन के केपी कॉलेज के ठीक सामने बने स्वामी नारायण मंदिर की इमारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक जमींदोज हो गया. देर रात जब लोग सो रहे थे, तब जोरदार धमाके के साथ मंदिर की बिल्डिंग नीचे गिर गई. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप और दहशत का माहौल है.
12 कमरे जमींदोज, बेसमेंट खुदाई बनी हादसे की वजह
जानकारी के अनुसार, इस हादसे में मंदिर परिसर के लगभग 12 कमरे ढहकर मलबे में तब्दील हो चुके हैं. हादसे की मुख्य वजह मंदिर की बगल वाली जमीन पर हो रहा नया निर्माण कार्य बताया जा रहा है. यहां बेसमेंट बनाने के लिए करीब 25 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था. पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश का पानी इस गहरे गड्ढे में भर गया, जिससे स्वामी नारायण मंदिर की नींव लगातार कमजोर होती चली गई. जिसके चलते देर रात मंदिर की बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया.
आसपास की इमारतों और रिहाइशी मकानों पर मंडराया खतरा
स्वामी नारायण मंदिर का बड़ा हिस्सा गिरने से सिर्फ मंदिर परिसर को ही नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि आसपास बनी अन्य व्यावसायिक और रिहाइशी इमारतों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जिस 25 फीट गहरे गड्ढे की वजह से यह हादसा हुआ, उसकी वजह से सटे हुए अन्य मकानों की नींव को भी खतरा पैदा हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने गहरे गड्ढे की खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था. अगर समय रहते सुरक्षा दीवार बनाई गई होती, तो शायद इतना बड़ा हादसा न होता.
हादसे में कोई जनहानि नहीं
स्थानीय निवासी दीपा ने बताया कि जब बिल्डिंग गिरी तो ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो, लेकिन बाद में पता चला कि बिल्डिंग गिरी है. हम सभी डर गए थे. बहरहाल इस बिल्डिंग के गिरने से कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं. गनीमत रही कि देर रात हुए इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 12 कमरों का जमींदोज होना सीधे तौर पर लापरवाही का नतीजा है. अब देखना यह होगा कि हादसों के बाद जागने वाला प्रशासन दोषी बिल्डर पर क्या ठोस कदम उठाता है?
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