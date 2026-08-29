प्रयागराज में आधी रात बड़ा हादसा, 25 फीट गहरे गड्ढे ने हिला दी स्वामी नारायण मंदिर की नींव, मलबे में तब्दील हुए 12 कमरे

आसपास की इमारतों और रिहाइशी मकानों पर मंडराया खतरा

स्वामी नारायण मंदिर का बड़ा हिस्सा गिरने से सिर्फ मंदिर परिसर को ही नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि आसपास बनी अन्य व्यावसायिक और रिहाइशी इमारतों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जिस 25 फीट गहरे गड्ढे की वजह से यह हादसा हुआ, उसकी वजह से सटे हुए अन्य मकानों की नींव को भी खतरा पैदा हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने गहरे गड्ढे की खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था. अगर समय रहते सुरक्षा दीवार बनाई गई होती, तो शायद इतना बड़ा हादसा न होता.