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प्रयागराज में आधी रात बड़ा हादसा, 25 फीट गहरे गड्ढे ने हिला दी स्वामी नारायण मंदिर की नींव, मलबे में तब्दील हुए 12 कमरे

Swami Narayan Temple Collapse: प्रयागराज के स्वामी नारायण मंदिर का एक हिस्सा ढह गया है. भारी बारिश के बीच देर रात यह हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि मंदिर की बिल्डिंग बगल निर्माण के लिए किए गए गड्ढे के चलते ढही है. बेसमेंट निर्माण के लिए 25 फिट गड्ढा किया गया था. गड्ढा होने के चलते मंदिर की बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई. जिससे बिल्डिंग ढह गई है. मंदिर के करीब 12 कमरों के जमींदोज होने की सूचना है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 29, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:54 AM IST
प्रयागराज में आधी रात बड़ा हादसा, 25 फीट गहरे गड्ढे ने हिला दी स्वामी नारायण मंदिर की नींव, मलबे में तब्दील हुए 12 कमरे
Image Credit: Swami Narayan Temple Collapse

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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