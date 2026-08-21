प्रयागराज में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी... दो की मौत; 20 से अधिक घायल

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प्रयागराज/मो. गुफरान: प्रयागराज यमुनापार इलाके में शुक्रवार सुबह मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया. नारीबारी क्षेत्र में सुरवल स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुए हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों में कई की हालत गंभीर होने की जानकारी है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई.
मवैया में मजदूरी करने जा रहे थे मजदूर
बताया गया कि सोनरा गांव के करीब 40 से अधिक मजदूर शुक्रवार सुबह एक ही ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर मवैया गांव मजदूरी करने जा रहे थे. सुरवल रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया. देखते ही देखते ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर पलट गई. हादसे के बाद उसमें सवार मजदूरों में चीख-पुकार मच गई.
ट्रॉली के नीचे दबे मजदूर, क्रेन से निकाला गया
हादसा इतना भीषण था कि कई मजदूर ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दब गए. आसपास मौजूद ग्रामीण और अन्य मजदूर तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव में जुट गए. हालांकि, भारी वाहन के नीचे दबे लोगों को हाथों से निकालना संभव नहीं था. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को हटवाया गया. इसके बाद नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला जा सका.
दो परिवारों में पसरा मातम
हादसे में 35 वर्षीय कमला और भारत लाल की 16 वर्षीय पुत्री करीना की मौत हो गई. हादसे में 20 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं. घायलों में प्रतिमा, संतोष, छोटेलाल, सिया दुलारी और भारत लाल समेत कई लोग शामिल हैं. सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.
पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार को दुर्घटना की वजह माना जा रहा है. घटना के बाद सोनरा गांव में मातम का माहौल है.