कहां की ये घटना?

दरअसल, ये घटना यमुनानगर मेजा थाना क्षेत्र के कुकुरकटवा गांव की बताई जा रही है. घटनास्थल की स्थिति को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने पीड़ितों को घर में घेरकर दौड़ा-दौड़ाकर मारा है. अज्ञात हमलावरों ने पीड़ितों के सिर पर भारी और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए. मृतकों की पहचान 65 वर्षीय श्याम लाल उर्फ कल्लू गुप्ता, उनकी पत्नी अमरावती देवी (कुछ इनपुट्स में मंजू देवी) और कल्लू की 60 वर्षीय भाभी इंद्रावती देवी के रूप में हुई है. तीनों के शव खून से लथपथ हालत में मिले.