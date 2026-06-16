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प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां आधी रात के बाद बदमाशों ने एक ही परिवार के तीन लोगों की धारदार हथियारों से हमला कर और पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. मंगलवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों को इस तिहरे हत्याकांड की भनक लगी, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.
कहां की ये घटना?
दरअसल, ये घटना यमुनानगर मेजा थाना क्षेत्र के कुकुरकटवा गांव की बताई जा रही है. घटनास्थल की स्थिति को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने पीड़ितों को घर में घेरकर दौड़ा-दौड़ाकर मारा है. अज्ञात हमलावरों ने पीड़ितों के सिर पर भारी और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए. मृतकों की पहचान 65 वर्षीय श्याम लाल उर्फ कल्लू गुप्ता, उनकी पत्नी अमरावती देवी (कुछ इनपुट्स में मंजू देवी) और कल्लू की 60 वर्षीय भाभी इंद्रावती देवी के रूप में हुई है. तीनों के शव खून से लथपथ हालत में मिले.
पड़ोसी पर धमकी देने का आरोप, रंजिश की आशंका
ट्रिपल मर्डर की इस खौफनाक वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. पीड़ित परिवार के सदस्यों का आरोप है कि पड़ोस के ही एक युवक ने करीब एक सप्ताह पहले पूरे परिवार को जान से मारने और खत्म करने की धमकी दी थी.
मौके पर पहुंचे आला अधिकारी, जांच में जुटी फोरेंसिक टीम
तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही मेजा थाना पुलिस के साथ-साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए. घटनास्थल पर यमुनानगर के डीसीपी विवेक चंद्र यादव और एसीपी मेजा खुद मौजूद हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीमों ने मौके से साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है.
पुलिस ने तीनों शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है कि मामले की जांच के लिए टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.
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