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प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या

Prayagraj Triple Murder: प्रयागराज जिले में एक ही परिवार के तीन लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, पुलिस जांच में जुटी है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 16, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:24 AM IST
प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

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शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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